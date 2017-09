Remember Festivalul Naţional de Muzică Uşoară, la Mamaia Fairytale

13:20:34 / 26 August 2017

Mamaia Fayritale 2017

Un mare nesimtit acest Viorel Gavrila! Pe Tudor Rodica-Elena, castigatoarea ultimei editii din 2012 a Festivalului Mamaia a uitat sa o invite, poate daca-i lasam vreo atentie, ceva, nu ar fi uitat. Sa fie de capul lui!Tudor Rodica-Elena este cea mai buna voce feminina din Romania, o spun specialistii nespagari si alti cunascatori,nu doar eu. Putintica rabdare, mult a fost, putin a mai ramas! Totusi nu e drept ca laurati ai acestui festival sa nu fie invitati, in schimb Viorel Gavrila sa-si aduca tinerii pe care-i pregateste in particular, contracost, ca o rasplata ca vin la scoala dumnealui de canto. Pe langa premiile pe care unii dintre ei le primesc nu intotdeauna pe merit,nu este prea mult totusi???. Organizatorii, ce parere aveti?