Remember John Lennon

La 30 de ani de când a fost asasinat, într-o noapte de decembrie, la New York, John Lennon a devenit o veritabilă legendă, căreia îi sunt consacrate filme şi biografii şi este perceput ca un simbol al epocii sale, dincolo de stilul muzical abordat în acei ani. Fostul solist al trupei The Beatles devenise deja un militant pacifist, în special după căsătoria cu artista japoneză Yoko Ono, dar şi un tată iubitor pentru fiul lor, Sean, în seara în care a fost împuşcat mortal, pe 8 decembrie 1980, în faţa imobilului din Central Park unde locuia împreună cu familia sa. Muzicianul împlinise de curând vârsta de 40 de ani şi, dacă ar fi trăit, ar fi celebrat a 70-a aniversare în acest an, pe 9 octombrie. Asasinul, Mark David Chapman, un tânăr cu un psihic instabil şi care avea pe atunci 25 de ani, a pledat vinovat şi a declarat că prin gestul său a dorit să atragă atenţia asupra sa. Condamnat pe viaţă, se află în continuare încarcerat în penitenciarul Attica, în apropiere de New York. Cererea lui de eliberare în regim de libertate condiţionată a fost deja refuzată de şase ori de autorităţile americane, ultima oară în septembrie 2010. Yoko Ono s-a opus de fiecare dată eliberării asasinului lui John Lennon, declarând că se teme pentru siguranţa ei şi a fiului său, Sean Lennon, în vârstă de 35 de ani.

În fiecare an, fanii se adună pe 9 octombrie şi pe 8 decembrie într-un anumit sector din Central Park, denumit “Strawberry Fields”, după titlul unei piese celebre a trupei The Beatles, “Strawberry Fields Forever”. În acel sector se află şi un mozaic marcat cu inscripţia “Imagine”, una dintre cele mai renumite piese pe care John Lennon a lansat-o în 1971, după destrămarea trupei The Beatles. “Toţi studenţii mei cunosc piesa , un cântec ce poate fi auzit oricând în ascensor sau la dentist”, a declarat Robert Thompson, un profesor care predă un curs de cultură pop la Syracuse University din SUA. “Apogeul trupei The Beatles cu John Lennon ca solist trecuse deja în momentul morţii sale, însă asasinarea lui a pus capăt visului fanilor de a-i vedea pe membrii trupei The Beatles cântând din nou împreună şi l-a transformat imediat pe John Lennon într-o legendă”, a adăugat profesorul american, comparându-l pe solistul britanic cu James Dean, Elvis Presley şi Michael Jackson. În plus, John Lennon a murit, nu însă şi Yoko Ono. Aceasta şi-a luat misiunea de a întreţine nestinsă flacăra lui”, a completat Robert Thompson, pentru care alura artistului britanic, ochelarii săi rotunzi, părul lung şi sloganurile lui pacifiste simbolizează esenţa acelei epoci.

Anul trecut, Yoko Ono a organizat o expoziţie despre anii new-yorkezi ai soţului ei, pe care continuă să o completeze periodic pe site-ul www.johnlennon.com. De-a lungul deceniilor, artistului britanic i-au fost aduse multe omagii, atât la Liverpool, oraşul său natal, cât şi la New York, unde se stabilise începând din anii ‘70. Un documentar intitulat “LENNONYC”, regizat de Michael Epstein şi difuzat de o televiziune din SUA, la sfârşitul lunii noiembrie, relatează diverse aspecte din viaţa new-yorkeză a autorului piesei “Working Class Hero”, pe care FBI-ul din epoca preşedintelui Richard Nixon a încercat să îl împiedice să locuiască pe teritoriul american. În plus, prima biografie în imagini a celui mai cunoscut dintre “Fab Four / Cei patru fantastici”, intitulată “Nowhere Boy / John Lennon: Începutul unei legende”, regizată de Sam Taylor-Wood, a fost lansată în cinematografele din SUA, în octombrie 2010, pentru a coincide cu cea de-a 70-a aniversare a muzicianului britanic. Cultul fanilor lui John Lennon se manifestă chiar şi în domeniul licitaţiilor: manuscrisul piesei “A Day in the Life”, unul dintre cele mai renumite cântece compuse de John Lennon şi Paul McCartney, a fost adjudecat, în iunie 2010, pentru suma de 1,2 milioane de dolari, depăşind de peste două ori estimările specialiştilor.