Remeş recunoaşte că doarme în timpul unor şedinţe

Că în Parlamentul României se doarme mai ceva ca într-un azil de bătrîni nu mai este de multă vreme o noutate, dar se pare că metehnele aleşilor i-au molipsit şi pe colegii lor ministeriabili. Suspectat că a intervenit în emisiunea moderatorului TV Andrei Gheorghe în timp ce se afla sub aburii alcoolului, ministrul Agriculturii, Decebal Traian Remeş, a început să dea lecţii de ... relaxare. Prezent la Constanţa, la Conferinţa Regională de promovare a Programului Naţional de Dezvoltare şi Rurală, Remeş a recunoscut că i s-a întîmplat să adoarmă în timpul diverselor manifestări la care a participat. Spovedania şefului agriculturii a venit după ce ziariştii l-au informat că mai multe persoane au fost surprinse în timp ce dormeau de-a binelea în timpul şedinţei, însă Remeş nu a părut deloc afectat de acest lucru. \"Nu ştiu dacă s-a aţipit, în mine nu puteţi avea un martor credibil, nu văd pînă în primul rînd\", a declarat ministrul Agriculturii. Cum pînă la urmă gura păcătosului adevăr grăieşte, Remeş a justificat situaţia jenantă în care s-au aflat colegii lui prin prisma propriei sale experienţe în timpul altor şedinţe. \"Mi s-a întîmplat ca stînd în sală la diferite evenimente, să adorm. Din acest motiv, nu îmi pot permite să-i condamn pe alţii că au adormit în prezenţa mea Chiar dacă nu am aţipit în timpul prezentării programului, nu mă deranjează dacă veţi spune că am adormit. Am fost treaz toată întîlnirea\", a declarat Remeş.