Remiza care nu ajută pe nimeni

Nouă meciuri oficiale fără victorie. Acesta este bilanţul Farului după remiza înregistrată, sîmbătă, pe teren propriu, în faţa lui FC Braşov. Meciul de la Constanţa, contînd pentru etapa a 13-a a Ligii I, a început furibund, cu fiecare echipă înscriind după doar şapte minute. În min. 6, Buga a finalizat, din careul mic, după o cursă a lui Dedu, pentru ca în minutul imediat următor Chico să înscrie pe lîngă Stelea după o deviere a lui Gosic şi să restabilească egalitate, 1-1. După un start promiţător de meci, jocul a devenit treptat plictisitor şi pînă la pauză am mai consemnat doar un şut al lui Gosic (min. 14), respins de Stelea în corner. La trei minute de la reluare Curcă şi-a salvat echipa intervenind în ultimul moment la lovitura de cap a lui Dedu. Misiunea elevilor lui Ion Marin s-a complicat şi mai mult din min. 57, cînd Chico, deja avertizat în min. 41, a intrat tare la Oros, la marginea terenului, fiind eliminat de “centralul” Avram după ce a văzut al doilea “galben”. Rămaşi în zece, “rechinii” au izbutit rareori să se mai apropie de poarta veteranului Stelea, Matei (min. 60) şi Voiculeţ (min. 70) încercîndu-şi şansa de la distanţă, însă de fiecare dată experimentatul goalkeeper al oaspeţilor a intervenit eficient. Meciul s-a încheiat cu Farul “în corzi”, braşovenii căutînd să dea lovitura decisivă. Din fericire pentru gazde, Buga a irosit două ocazii imense. Mai întîi, scăpat singur spre poartă (min. 83), a reluat pe lîngă buturile lui Curcă, iar mai apoi (min. 90), nemarcat în centrul careului, a trimis slab, cu capul, alături, din poziţie ideală. Între cele două mari şanse de gol ale lui Buga constănţeanul Maxim a trimis cu capul, din cornerul lui Pîrvu, dar Stelea a reţinut. S-a încheiat 1-1, rezultat în urma căruia Farul a ajuns la -9 “la adevăr”. Totodată, Braşovul a bifat a şasea remiză consecutivă în Liga I, dar a urcat la 11 numărul jocurilor oficiale consecutive fără înfrîngere.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Ion Marin): Curcă - Băcilă, Pătraşcu, Rastovac, Maxim - Cruceru - Chico, Matei (61 Pîrvu), Voiculeţ, Mendy (82 Fatai) - Gosic (72 Alibec); FC Braşov (antrenor Răzvan Lucescu): Stelea - I. Voicu, N. Constantin, Oros, Cr. Ionescu - M. Cristescu, Măldărăşanu, Adriano (29 Ilyeş), C. Munteanu (57 Roman) - Buga, Dedu (64 Zaharia). Cartonaşe galbene: Chico 2 / Cristescu, N. Constantin, I. Voicu, Zaharia. Cartonaş roşu: Chico. Au arbitrat: Marius Avram (Bucureşti) - Eduard Dumitrescu (Piteşti), Mircea Orbuleţ (Bucureşti).

Al patrulea meci pentru Farul în inferioritate numerică

Antrenorul principal al Farului, Ion Marin, s-a declarat mulţumit de evoluţia jucătorilor săi şi regretă că cele trei puncte n-au rămas la Constanţa. “Vreau să fiu sincer şi să spun că nu am ce să le reproşez băieţilor pentru că au luptat cît au putut. Bine că nu am pierdut. Am egalat repede şi apoi ne-am creat ocazii pe care însă le-am ratat. Băieţii au avut o atitudine bună, dar circulaţia balonului a lăsat de dorit. Şi eu pot spune că după ocaziile avute am fi meritat victoria, dar meciul s-a terminat egal”, a spus Marin. Antrenorul “rechinilor” a precizat că la faza eliminării lui Chico nu a fost fault la intervenţia atacantului său: “Să nu mă întrebaţi de arbitraj pentru că nu am bani să plătesc. I-am reproşat lui Chico eliminarea, dar atacul s-a produs chiar lîngă mine şi pot să spun că nu i-a luat piciorul adversarului. Este al patrulea meci în acest sezon în care rămînem în inferioritate numerică, judecaţi şi dumneavoastră”. Foarte dezămăgit de rezultatul partidei era însă tehnicianul braşovean Răzvan Lucescu. “Plecăm cu regretul că nu am obţinut trei puncte. Am demonstrat că sîntem naivi în unele momente. Începem foarte bine jocul, deschidem scorul, dar în următoarele cinci secunde ne lăsăm egalaţi. Am avut în repriza a doua cel puţin patru mari ocazii”, a declarat Răzvan Lucescu, care poartă o mare parte din vina rezultatului după ce i-a lăsat inexplicabil în afara formaţiei de start pe Rui Duarte, Abrudan, Roman, Ilyeş şi Zaharia, adică cinci dintre jucătorii care au dus greul în acest tur. Mai mult, Lucescu l-a lăudat pe Mugurel Buga, care a irosit două mari ocazii de gol în finalul jocului!