Remiza din returul cu Příbram a însemnat eliminare pentru FC Viitorul U-19

Miercuri seară, pe stadionul central al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” din Ovidiu, FC Viitorul U-19 și-a încheiat prima participare în Liga Campionilor pentru tineret. Eșecul cu 0-2 din manșa tur a disputei cu FK Příbram, din turul al doilea de pe traseul campioanelor naționale, nu a mai putut fi întors de tinerii fotbaliști constănțeni. Campioana Cehiei merge mai departe cu scorul general de 2-0, pentru că rezultatul partidei retur a fost egal, 0-0.

În prima repriză, tinerii jucători ai Viitorului au avut câteva situații de a marca, prin Cristian Ene (min. 4), Ciobanu (min. 8), Cicâldău (min. 28 și 32) și din nou Cristian Ene (min. 37), însă tabela de marcaj nu s-a modificat. Formația cehă a arătat foarte bine, cu jucători legați fizic și foarte disciplinați tactic, care însă nu i-au dat aproape deloc emoții lui Tordai.

Echipa constănțeană a continuat să atace și în startul reprizei a doua, sperând să întoarcă rezultatul nefavorabil din manșa tur. Gazdele au evoluat cu trei atacanți „de buzunar” în partea a doua, Cicâldău, Mățan și Drăguș, însă vivacitatea și tehnica lor nu au fost suficiente pentru a destabiliza defensiva adversă. Cel mai aproape de gol au fost Dumitrescu (min. 51) și Mățan (min. 59), însă cehii au început acum să-și arate „colții” pe contraatac, cu Ayong (min. 52) și Hlavaty (min. 60) șutând imprecis din poziții foarte bune.

O fază controversată și care putea schimba soarta partidei s-a petrecut în minutul 66, când Viitorul nu a primit un penalty după un henț clar comis în propriul careu de unul dintre fundașii cehi! Ultimele cinci minute din timpul regulamentar au fost senzaționale, cu cele mai mari ocazii de gol ale meciului. Mai întâi, Hlavaty (min. 85) a șutat puțin pe lângă poartă, de la marginea careului, pentru ca la faza imediat următoare Drăguș să irosească o uriașă ocazie, după o fază creată pe dreapta de Grecu! În minutul 86, Januška a ratat o lovitură de la 11 metri, trimițând balonul pe lângă poartă, după ce Hlavaty fusese faultat în careu de Tordai! În fine, Cicâldău a irosit victoria gazdelor în minutul 89, când a șutat peste poartă din poziție ideală! Scor final: 0-0, astfel că aventura Viitorului în UEFA Youth League s-a încheiat înaintea barajului de calificare în optimile de finală ale competiției.

Antrenorul Vasile Mănăilă și directorul tehnic Lucian Burchel au folosit în returul cu Pribram următorii jucători: Tordai - Căpușă (59 Manole), D. Nedelcu, Iacob, Rusu (77 Grecu) - R. Marin (cpt.) - Cicâldău, D. Dumitrescu - Ciobanu, Cr. Ene (46 Drăguș), Mățan.

„Suntem triști după acest rezultat și după eliminare. Am făcut tot ce depinde de noi ca să dezvoltăm jocul, să-l ducem spre anumite zone, să-l aducem în fața porții și de acolo să atacăm spațiile. Din păcate, nu am reușit să dăm la poartă și nu poți câștiga un meci fără să dai gol”, a spus Vasile Mănăilă. „Din punct de vedere tactic, am pregătit acest meci ca să ne apărăm victoria cu 2-0 din tur. Știam că Viitorul este o echipă cu jucători foarte tehnici, așa că am pus accentul pe defensivă. Asta chiar dacă nu suntem obișnuiți să ne apărăm supraaglomerat, așa cum am făcut astăzi. Am fost obligați la o asemenea tactică de jocul echipei adverse”, a declarat Petr Janota, antrenorul oaspeților.