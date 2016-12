Remiză echitabilă între Viitorul şi Dinamo

FC Viitorul Constanţa a trecut peste eşecul cu Steaua Bucureşti, scor 0-4, şi a obţinut, pe stadionul “Farul”, sâmbătă seară, cu Dinamo Bucureşti, un punct important în economia clasamentului, scor 1-1 (Benzar 71 / Issa Ba 78). Cu un nou antrenor şi cu ambiţii mari de a recupera din handicapul care o desparte de primele locuri, Dinamo a controlat mijlocul terenului, dar fără să-şi creeze ocazii mari în prima jumătate de oră. Dănciulescu şi-a început sarabanda ratărilor în min. 33, când a reluat pe lângă poartă din 6 m. Un minut mai târziu, Marius Alexe a reluat mingea cu capul în bară, iar de la 4 m acelaşi Dănciulescu, cu toată poarta goală în faţă, a trimis mingea mult peste transversală. Peste alte patru minute, norocul a fost de această dată de partea lui Dinamo. Alibec a fost faultat în careu de C. Matei, dar lovitura de la 11 m a fost ratată de Dică, mingea lovind stâlpul din dreapta lui Bălgrădean. Ultima situaţie bună de a înscrie din prima repriză a aparţinut tot Viitorului, însă Aurelian Chiţu a preferat o pasă în centrul careului în locul unui şut de la 8 m puţin lateral stânga. Deschiderea scorului s-a produs în min. 71: Benzar l-a văzut puţin ieşit din poartă pe Bălgrădean şi a şutat năprasnic de la 25 m, sub bara transversală. Dinamo a replicat însă şapte minute mai târziu, când centrarea lui C. Matei a fost reluată în plasă de Issa Ba de la doar 3-4 metri. S-a încheiat 1-1, chiar dacă Larie şi Bejan ar fi putut aduce victoria în prelungirile jocului.

„Am avut ocazia să învingem Dinamo. Şi ei au avut ocazii şi rezultatul este echitabil. Jucătorii noştri sunt de valoare apropiată. Este un campionat lung, unii merg şi la loturile naţionale şi fiecare are şansa lui să joace. La fiecare meci alegem ce credem că avem nevoie. Sunt convins că după meciul din etapa trecută şi după această etapă suntem mult mai experimentaţi. Am întâlnit două echipe care au o mare tradiţie. Avem în continaure nevoie de încredere în propriile forţe, de curaj, pentru că avem calităţi”, a declarat antrenorul gazdelor, Cătălin Anghel. „Rezultatul ne dezavantajează. În prima repriză, până la faza penalty-ului, putea să fie lejer 2-0 pentru noi. Am fost convinşi că va fi un joc foarte dificil. Faptul că am avut o atitudine bună mă bucură”, a mărturisit şi antrenorul oaspeţilor Dorinel Munteanu.

Au evoluat - Viitorul: Vâtcă - Bălaşa, Larie, Bejan, Toşca - Al. Lazăr (88 Herea), Benzar - G. Iancu (61 Albu), N. Dică (82 Cârstocea), A. Chiţu - Alibec; Dinamo: Bălgrădean - L. Rus, Nica, Scutaru, Pulhac - C. Matei, Boubacar, C. Munteanu (90+1 Axente), Curtean (59 Issa Ba) - Dănciulescu (59 Ţucudean), M. Alexe. Cartonaşe galbene: Benzar, Albu / Nica. Au arbitrat: Marcel Bîrsan - Ovidiu Artene şi Marius Nicoară.