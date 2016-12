Remiză echitabilă la Ovidiu

Disputat duminică, la Ovidiu, derby-ul etapei a 10-a Seriei I din Liga a II-a la fotbal, dintre Viitorul Constanţa şi Săgeata Năvodari, s-a încheiat nedecis, scor 2-2. A fost o partidă viu disputată, spectaculoasă în multe momente de joc şi la finalul căreia cele două tabere au trebuit să se mulţumească doar un punct, mult prea puţin faţă de cât şi-ar fi dorit. Nu trecuseră decât două minute de la începerea partidei, când atacantul Jianu a pătruns în careul Viitorului, iar Călin nu a găsit decât soluţia faultului. Golgeterul năvodărenilor, Sorin Chiţu, a transformat cu precizie lovitura de la 11 m, aducându-şi pentru prima dată echipa în avantaj. Dacă Viitorul a încercat, fără succes, să pună în pericol poarta lui Florin Olteanu, acelaşi S. Chiţu a fost aproape de dublă în min. 41, când a trimis balonul cu capul, de la aproximativ 8 m, dar bara transversală s-a opus majorării scorului. Ocazia rarisimă a formaţiei pregătite de Aurel Şunda s-a răzbunat două minute mai târziu, când Hertu a preluat o minge pe partea dreaptă, l-a depăşit uşor pe Gheară şi l-a învins pe Fl. Olteanu, cu un şut violent de la 10 m lateral dreapta. Repriza secundă a început cu o ratare monumentală a lui Jianu, care a trimis pe lângă poartă din situaţie de unu la unu cu portarul C. Popa. Viitorul trecut şi ea pe lângă gol, în min. 52 când Cârstocea a trimis superb, din marginea careului de 16 m, dar mingea a nimerit doar bara porţii lui Olteanu, rămas simplu spectator la această fază. Golul a venit în min. 68, când, după un contraatac al Săgeţii Stejaru, Jianu i-a pasat în careul mic lui S. Chiţu şi acesta nu a ratat: 2-1 pentru Săgeata. A urmat o sarabandă de ocazii la poarta lui Olteanu, dar Sin şi Cârstocea nu au reuşit să-l învingă pe Olteanu. Avea să o facă veteranul Cristocea, în min. 82, când, după o acţiune superbă a lui R. Lupu, a reluat din careul mic o minge respinsă greşit în faţă de Olteanu. S-a terminat 2-2, rezultat care ajută... contracandidatele celor două echipe la locurile fruntaşe. „Cred că am fi meritat victoria, mai ales că la 1-0 am avut o bară, iar la 1-1 am ratat din situaţie de singur cu portarul. Am jucat bine, chiar dacă am avut două absenţe importante şi golul doi l-am primit din dorinţa noastră prea mare de a mai înscrie. Cred că am pierdut două puncte în lupta pentru primele două locuri, care s-a strâns şi mai mult“, a declarat, la final, antrenorul Săgeţii Stejaru, Aurel Şunda. „Cred că puteam câştiga. Am controlat jocul, după ce startul meciului a fost unul foarte slab. Greşelile le pun pe seama faptului că avem în echipă mulţi jucători tineri şi naivitatea ne-a dus la 0-1 şi 1-2. Având în vedere experienţa adversarului mă bucur că am controlat jocul“, a afirmat antrenorul Viitorului, Cătălin Anghel.

Au evoluat - Viitorul (antrenori Cătălin Anghel şi Norbert Niţă): C. Popa - Călin, Rusu, Larie, Renţea - Benzar, Banoti (72 Sin), Cristocea - R. Lupu, Hertu (83 Pantelie), A. Chiţu (35 Cârstocea); Săgeata (antrenori Aurel Şunda şi Constantin Funda): Fl. Olteanu - Dinu, Goşa, Gheară, Vlad - Boroştean, Apostol, Vezan, Turcu - S. Chiţu, Jianu. Cartonaşe galbene: Călin, Benzar, R. Lupu, Cristocea / Apostol, Gheară, Boroştean, Jianu. Au arbitrat: Andrei Chivulete (Bucureşti) - Cristian Nica (Ploieşti) şi Andrei Constantienscu (Bucureşti).