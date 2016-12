Remiză importantă pentru Callatis

Vineri, în Seria a 2-a din Liga a III-a la fotbal, s-a jucat etapa a 19-a. Singura echipă constănțeană din acest eșalon, ACS Callatis 2012 Mangalia, a evoluat în deplasare cu Viitorul Domnești, ultima clasată, iar meciul s-a încheiat la egalitate, 1-1 (1-0). Gazdele au deschis scorul în minutul 20, prin R. Zeciu, iar Callatis a egalat în minutul 70, prin veteranul Radu Doicaru, care a transformat un penalty obţinut tot de el. „Am jucat mai slab în prima repriză, dar am controlat în mare măsură repriza a doua, când am şi egalat, prin Radu Doicaru. Un jucător admirabil, care nu prea a evoluat în acest retur, pentru că lotul a fost completat în iarnă cu jucători mai tineri, dar atunci când a fost nevoie de el a intrat pe teren şi şi-a făcut datoria. Fiecare echipă ar fi putut să câştige acest meci, pentru că noi am mai ratat 3-4 ocazii mari după ce am egalat, dar şi ei au au avut o bară. Îi felicit pe jucători şi pe antrenori pentru acest rezultat”, a relatat Alexandru Luchici, preşedintele echipei din Mangalia.

Pentru Callatis, formație antrenată de Cristian Petcu şi Aurel Chelu, au evoluat: Puia - Ivanov, Drăgăniță, Romașcanu, Dimoftei - Vărzaru, Erdinci Cogali, Mihalache (85 Al. Stan), Talașman, Cazan (55 Braşoveanu) - L. Alexandru (60 Doicaru). Fundaşii laterali titulari în acest retur de campionat, Enis Cogali şi Bădașcă, au fost suspendaţi pentru cumul de cartonaşe galbene.

Iată și celelalte rezultate ale etapei: Juventus București - Metaloglobus București 2-0; Gloria Popești Leordeni - Dunărea Călărași 0-2; Metalosport Galați - Viitorul Axintele 1-0; Delta Dobrogea Tulcea - Dinamo II București 4-0; CS Tunari - ACS Înainte Modelu 3-1; Oțelul II Galați - Voința Snagov 0-3 (echipa gazdă s-a retras din campionat.

Clasament Seria a 2-a: 1. Juventus Bucureşti 45p (golaveraj 43-11); 2. Dunărea Călăraşi 44p (50-9); 3. Delta Dobrogea Tulcea 38p (45-22); 4. CS Tunari 37p (49-36); 5. Viitorul Axintele 34p (35-18); 6. Metaloglobus Bucureşti 30p (28-26); 7. Dinamo II București 29p (28-26); 8. ACS Înainte Modelu 27p (33-31); 9. Gloria Popești-Leordeni 23p (26-32); 10. Voința Snagov 14p (30-48); 11. Metalosport Galați 14p (19-39); 12. Oțelul II Galaţi 14p (16-41) - echipă retrasă din campionat; 13. ACS CALLATIS 2012 MANGALIA 13p (13-45); 14. Viitorul Domneşti 11p (20-51).

SOS CALLATIS MANGALIA!

Este un punct important şi valoros pentru mangalioţi în tentativa lor de a evita retrogradarea, însă toate eforturile jucătorilor, antrenorilor şi conducătorilor de a ţine în viaţă echipa fără niciun ajutor din partea autorităţilor locale s-ar putea nărui în viitorul foarte apropiat! „Situaţia noastră este foarte grea, pentru că nu am reuşit să le dăm băieţilor niciun ban înainte de sărbători, însă ei şi-au făcut pe deplin datoria pe teren. De fapt, ei sunt neplătiţi în tot acest an 2015, dar şi-au văzut în continuare de treabă şi nu s-au făcut de ruşine. Nu ştiu dacă mai merită să facem doar noi eforturi, să plătim arbitraje şi deplasări, pentru ca fotbalul din Mangalia să nu moară. E păcat să se desfiinţeze Callatisul, pentru că ar dispărea fotbalul din Mangalia! Sper ca măcar în al 12-lea ceas cineva să înţeleagă care este realitatea şi să se implice la echipă”, a mai spus Luchici.