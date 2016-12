Remiză în Bănie

Duelul dintre formațiile CS Universitatea Craiova şi Dinamo București, din etapa a 27-a a Ligii 1 la fotbal, s-a încheiat nedecis, scor 0-0. Meciul dintre cele două echipe a fost întrerupt aproximativ trei minute, după ce o petardă aruncată din peluză a explodat în minutul 4 lângă Traian Marc. portarul formaţiei oaspete, care s-a prăbuşit pe gazon cu mâna la ureche. Portarul a primit îngrijiri, iar între timp Pablo Brandan, fotbalistul echipei CS U. Craiova, le-a cerut suporterilor să nu mai arunce cu petarde. Partida s-a reluat după scurt timp.

Rezultate - vineri: CSMS Iaşi - FC Braşov 1-0 (Ov. Mihalache 48), CFR Cluj - ASA Tg. Mureş 2-2 (Dore 9, Tade 61 / N'Doye 18, 57); sâmbătă: FC Botoşani - Ceahlăul Piatra Neamţ 2-0 (Hadnagy 8, Ivanovici 82), FC Viitorul - Astra Giurgiu 2-0 (Mitriță 2, Nicoliță 15), Gaz Metan Mediaş - Petrolul Ploieşti 0-0; duminică: CS U. Craiova - Dinamo Bucureşti 0-0, Steaua Bucureşti - Oţelul Galaţi 1-2 (Ţucudean 77 / Latovlevici 19-autogol, Hamroun 45).

Programul meciurilor de azi: Pandurii Tg. Jiu - U. Cluj (ora 18.00; Look Plus, Digi Sport 1 și Dolce Sport 1), Rapid București - Concordia Chiajna (ora 20.30; Look TV și Digi Sport 1).

Clasament: 1. FC STEAUA SA 57p, 2. ASA 56p, 3. Petrolul 47p, 4. CS U. Craiova 46p, 5. Astra 41p (golaveraj: 38-21), 6. FC Viitorul 41p (38-34), 7. Dinamo 40p (37-34), 8. FC Botoșani 40p (30-30), 9. CSMS Iaşi 34p, 10. Pandurii 32p, 11. Concordia 30p, 12. FC Brașov 28p, 13. Gaz Metan 26p (22-31), 14. U. Cluj 26p (23-33), 15. Ceahlăul 23p, 16. Rapid 22p, 17. CFR 19p - echipă penalizată cu 24 de puncte, 18. Oțelul 18p.