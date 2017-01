Remiză în derby-ul Olteniei

Sezonul 2014-2015 al Ligii 1 la fotbal, unul la finalul căruia vor retrograda șase echipe din primul eșalon, a început vineri, cu partidele de la Chiajna și Craiova. În primul joc al etapei, Astra Giurgiu s-a impus în disputa cu Concordia Chiajna, în timp ce derby-ul Olteniei, dintre nou promovata CS Universitatea Craiova și Pandurii Tg. Jiu s-a încheiat la egalitate.

Rezultate - vineri: Concordia Chiajna - Astra Giurgiu 0-2 (Fatai 11, Budescu 13), CS U. Craiova - Pandurii Tg. Jiu 1-1 (Curelea 87 / Shalay 73).

Programul celorlalte meciuri ale rundei - sâmbătă, ora 18.30: ASA Tg. Mureş - U. Cluj (Look Plus), ora 21.00: Rapid Bucureşti - Steaua Bucureşti (Look TV); duminică, ora 17.00: FC Botoşani - Gaz Metan Mediaş (Look Plus), ora 19.00: CFR Cluj - Ceahlăul Piatra Neamţ (Look TV), ora 21.00: FC Braşov- Petrolul Ploieşti (Look TV); luni, ora 18.30: CSMS Iaşi - FC Viitorul (Look TV), ora 21.00: Dinamo Bucureşti - Oţelul Galaţi (Look Plus).