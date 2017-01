Remiză în duelul ASA - FCSB

Etapa a 20-a a Ligii 1 la fotbal a programat, miercuri seară, la Cluj-Napoca, întâlnirea dintre ASA Tg. Mureş şi FC Steaua Bucureşti, una importantă în lupta pentru calificarea în play-off. Întâlnirea s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, rezultat care menţine cele două formaţii pe aceleaşi poziţii în clasament. Tot miercuri, FC Botoşani a învins ultima clasată, Petrolul Ploieşti, cu scorul de 2-1.

Rezultate - marţi: CS U. Craiova - ACS Poli Timişoara 1-1 (Nuno Rocha 57 / Javi Hernandez 42-pen.), Concordia Chiajna - FC Viitorul 2-2 (G. Giurgiu 13-pen., M. Pena 84 / A. Chiţu 32, Nicoliţă 68); CFR Cluj - Pandurii Tg. Jiu 1-2 (Jakolis 75 / Săpunaru 12, Hora 70); miercuri: FC Botoşani - Petrolul Ploieşti 2-1 (Hadnagy 37, Fulop 68-pen. / Zoubir 8), ASA Tg. Mureş - FC Steaua Bucureşti 1-1 (Ramiro Costa 48 / L. Filip 41).

Joi se vor disputa ultimele două partide ale etapei: Astra Giurgiu - FC Voluntari (ora 18.00) şi Dinamo Bucureşti - CSMS Iaşi (ora 20.30). Întâlnirile sunt transmise în direct de Look TV, Look Plus, Dolce Sport și Digi Sport.

Clasament: 1. Astra 40p (golaveraj: 32-22), 2. Pandurii 39p (28-18), 3. FC VIITORUL 37p (40-20), 4. Dinamo 33p (25-20), 5. FC Steaua 31p (25-20), 6. ASA 28p (22-18), 7. Craiova 27p (22-20), 8. Iași 26p (15-20), 9. CFR* 22p (25-20), 10. Poli 20p (17-25), 11. Botoșani 17p (20-30), 12. Concordia 15p (18-31), 13. Voluntari 11p (16-32), 14. Petrolul* 8p (14-23). * - CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.

ASTRA ŞI ASA AU SCĂPAT DE DEPUNCTARE

Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal a respins sesizarea Administraţiei de monitorizare financiară a cluburilor din Liga 1 în cazul grupărilor Astra Giurgiu şi ASA Tg. Mureş, care riscau să fie depunctate pentru încălcarea Regulamentului naţional de licenţiere a cluburilor şi de fair-play financiar. În ceea ce priveşte clubul CFR Cluj, Comisia a decis să suspende cauza până la o hotărâre a Tribunalui de Arbitraj Sportiv cu privire la o altă depunctare a clujenilor.