Remorcher în flăcări

INTERVENŢII ÎN FORŢĂ. Un remorcher aflat în marş, la bordul căruia se aflau cinci marinari, a luat foc, ieri după-amiază, în jurul orei 13.00, la o distanţă de două mile marine de staţiunea Olimp. În urma informării Sistemului Complex de Observare, Supraveghere şi Control al Traficului la Marea Neagră (SCOMAR), o navă maritimă de patrulare şi intervenţie MAI 2112, cu un echipaj format din doi ofiţeri şi şase agenţi de poliţie, dar şi o şalupă de supraveghere şi control portuar MAI 3008, cu un echipaj format dintr-un ofiţer şi doi agenţi de poliţie au plecat către locul incidentului. Poliţiştii de frontieră au interceptat remorcherul „Adamclisi”, sub pavilion Sao Tome, care aparţine firmei Hydra Shipping, la aproximativ trei mile marine de localitatea constănţeană 2 Mai. În ajutorul marinarilor a pornit şi o ambarcaţiune a Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM). „Am intervenit cu o şalupă rapidă şi cu ambarcaţiunea „Albatros”, care avea posibilitatea de a stinge incendiul, însă pentru că agenţii de la Poliţia de Frontieră au ajuns înaintea noastră nu a mai fost nevoie să intervenim. Ne-am asigurat că totul este în regulă şi că echipajul navei nu se află în pericol, apoi ne-am retras”, a declarat Ion Voicu, directorul ARSVOM.

FUM INTENS. Din cauza focului izbucnit la compartimentul motoare, sistemul de propulsie şi sistemul de guvernare ale remorcherului au fost blocate. Pentru lichidarea incendiului poliţiştii de frontieră au acţionat cu două stingătoare şi cu apă, atât la compartimentul maşini cât şi la coşul de evacuare a gazelor principale. „La ora 13.00 ne-am deplasat la o distanţă de 2 mile travers de Mangalia, unde am identificat un remorcher care se deplasa din Portul Constanţa cu destinaţia Tripoli-Liban. Am observat că ieşea foarte mult fum prin coş. Am identificat un incendiu la bord, mai exact la compartimentul motoare. Incendiul a fost stins, s-a reuşit şi oprirea motorului principal, pentru că acesta nu mai putea fi oprit decât din compartimentul motoare şi s-a întrerupt orice sursă de alimentare cu energie electrică. Nava a fost remorcată şi adusă în portul Mangalia pentru continuarea cercetărilor şi aflarea cauzelor care au dus la producerea incendiului”, a declarat cms şef Adrian Botescu, adjunctul şefului Grupului de Nave pentru Marină Mangalia. În acest caz va fi declanşată o anchetă pentru a se stabili cauzele exacte care au dus la declanşarea incendiului, dar şi pentru a evalua pagubele produse.

ŞOCAŢI. Niciunul dintre cei cinci marinari aflaţi la bord nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, însă toţi se aflau în stare de şoc. Cei patru marinari, dar şi comandantul s-au liniştit abia după ce nava a ajuns în portul comercial Mangalia şi s-au asigurat că totul este în regulă. Totodată, marinarii îşi făcuseră deja bagajele, în cazul în care incendiul s-ar fi extins. „Am făcut bagajele ca să ne salvăm măcar bunurile personale, pentru că niciunul dintre noi nu are voie să părăsească nava”, a declarat unul dintre marinari.