Remunerație mică...

IMPORTANȚA UNEI FUNCȚII Zilele acestea s-a tot vorbit de echipa de consilieri care îl va însoți pe Iohannis la Cotroceni. Au curs râuri de cerneală, acuzații, urecheli sau bombăneli pe tema numelor vehiculate. În contextul acesta, fostul șef al cancelariei prezidențiale Cristian Diaconescu și Ionuț Vulpescu, fost consilier al lui Iliescu, au vorbit despre importanța consilierilor prezidențiali și despre remunerarea funcției în sine. În opinia lui Diaconescu, echipa de consilieri a președintelui este ca un fel de ”Guvern bis”, pentru că atunci când relația dintre șeful statului și premier este proastă, este imperios necesar să crească influența consilierilor prezidențiali. ”În aparatul tehnic, e bine să se știe, sunt oameni plătiți cu 1.000 - 1.200 de lei/lună cărora le ceri să muncească chiar și zece ore, să fie cu arma la picior în orice moment și care poate să-și piardă locul de muncă pentru că a uitat să-l anunțe pe președinte de sărbătoarea zilei naționale din nu știu ce țară”, a exemplificat Diaconescu.

SALARIU MIC Fostul consilier a mai spus că ”salariul este de mizerie” și este greu de atras tinerii în acest domeniu, mai ales pe cei din străinătate: ”Trăim într-un soi de ipocrizie. Dacă lucrează la Președinție, are nu știu ce calitate. N-are niciun fel de calitate. E un salahor intelectual profesionist. Exact situația din Ministerul de Externe, pentru că am înțeles că în alte ministere lucrurile nu stau chiar așa. Sunt ministere în care șeful de serviciu are salariu mai mare decât președintele României”. La rândul său, Ionuț Vulpescu a apreciat că ”în momentul în care vezi care e nivelul de salarizare te mai gândești”, însă este evident că miza în a fi consilier prezidențial nu o reprezintă salarizarea: ”E o relație de încredere pe care o ai cu președintele. Asta este fundamentală”.