Remus-Cristy Băisan și-a suspendat candidatura la șefia PNL Constanța

09:50:29 / 23 Aprilie 2017

E MAI USOR SA DEZERTEZI DECAT SA LUPTI

Prin decizia luata , dl Baisan demonstreaza ca nu este un luptator , ca nu are calitatile necesare unui lider politic . Nu intotdeauna un om de afaceri de succes sau un intelectual de valoare poate fi si om politic , lider politic . Dl Baisan a ignorant faptul ca are de-a face cu indivizi care n-au nicio legatura cu liberalismul , cu democratia si cinstea . In schimb , gasca politicianista in frunte cu Hasotti si Dragomir are experienta raului , a masinatiunilor si sforariilor , si este motivata de interese personale nu de interesele impuse de doctrina si programul partidului , care , ca sa fim sinceri , nu mai valoreaza nimic dupa ce PNL a intrat in USL . Daca dl Baisan nu a tinut cont de aceste aspecte , este grav si se explica de ce a renuntat la candidatura , renuntarea fiind o alta dovada , ca nu are calitati de luptator politic . Cand s-a hotarat sa intre in politica , dl Baisan trebuia sa-l studieze pe Machiaveli , si sa fie convins ca fara cunoasterea si aplicarea ideilor acestuia nu poti sa faci politca in Romania . Trebuia ca dl Baisan sa se faca frate cu dracul , sa promita mai mult ca Dragomir si sa nu se desparta nicio clipa de el in toate actiunile initiate de Dragomir . Ca sa poti invinge trebuie sa-l ai pe adversar aproape , sa nu-l pierzi din ochi , sa-l insotesti peste tot si sa-l combati cu argumenet si mijloace mai bune ca ale lui sau cu propriile lui areme . In timp ce Dragomir actiona dl Baisan astepta la sediu mila Domnului . In timp ce Dragomir actiona , dl Baisan spera si astepta sa cada para malaiaţă . Parasirea frontului de catre dl Baisan inseamna dezertare , si demonstreaza ca lipsesc convingerile si spiritul de sacrificiu . Cea mai mare greseala a dlui Baisan nu este ca a uitat sau n-a stiut ce a spus Machiaveli , ci zicala romaneasca : daca te bagi in tărâţe te manaca porcii . Poti fi genial in afaceri sau intr-o profesie , dar analfabet in politica .