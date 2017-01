Remy Bonjaski, turist fidel în Mamaia

Fostul campion mondial de K1 Remy Bonjaski, olandezul cu origini surinameze care a câștigat inimile a milioane de fani din lumea întreagă în deceniul trecut, este un „turist” fidel și de lux al litoralului românesc, cu precădere al stațiunii Mamaia. Bonjaski este unul dintre cei mai mari luptători din istoria sporturilor de contact, păstrând în continuare disciplina și naturalețea din comportament, având numai cuvinte de laudă despre România. El a fost prezent, săptămâna trecută, la Constanța, unde a promovat gala Superkombat World Grand Prix IV, care s-a desfășurat la Sala Sporturilor, dar a ajuns și pe covorul roșu al Galei Premiilor Muzicale „Mamaia Music Awards” din Mamaia, precum și prin cluburile și restaurantele din stațiune. El a fost în cluburile Le GaGa, Fratelli și Crema, unde lumea a făcut coadă pentru a se poza cu el, iar duminica trecută a vizitat Insula Ovidiu, unde a servit preparate tradiționale pescărești. Starul internațional de culoare este fascinat de modul în care românii se distrează la Mamaia și mai ales de fetele de aici. El a dezvăluit că, deși nu mai luptă în ring, își propune să lanseze tinere speranțe ale sportului și că are de gând să devină un „Van Damme” de culoare al filmelor de la Hollywood.

Reporter (R): Veniți destul de des la Mamaia. Ce impresie vă lasă acest loc?

Remy Bonjaski (RB): E foarte frumos la Mamaia, îmi lasă senzația unui loc exotic... am fost de mai multe ori aici și am întâlnit mereu oameni frumoși și prietenoși, oameni minunați. România e foarte frumoasă și vin mereu cu plăcere aici.

R: Deși nu mai luptați în ring, vă vedem totuși prezent la competițiile sportive. Simțiți lipsa show-urilor?

RB: Eu sunt mereu pregătit pentru show și, chiar dacă nu mai intru în ring, imaginea mea rămâne legată de sporturile de contact și mă bucur în continuare de ceea ce am reușit să realizez. Sunt perceput astfel și rămân activ în lumea sporturilor, dar nu în ring.

R: Cum petreceți timpul în Mamaia?

RB: Merg prin cluburi și mă simt foarte bine, văd și cunosc fete frumoase și oameni cum se distrează frumos. Oamenii aici mi se par sinceri și deschiși, de aceea se și distrează atât de bine.

R: Ați pomenit de fete, iar româncele sunt cunoscute pentru frumusețea lor...

RB: Vin aici de mai bine de 10 ani și de fiecare dată când ajung văd fete și mai frumoase. Românii sunt oameni norocoși, din acest motiv și nu numai.

R: Cum arată viitorul unui fost campion mondial?

RB: Viitorul pentru mine înseamnă muncă și implicare, pentru că vreau să promovez și să antrenez noi tineri care să mențină viu spiritul de luptător profesionist în lumea sporturilor de contact. Vreau să mă axez pe tinerii cu potențial, care au multe de demonstrat și care nu au avut ocazia sau sprijinul necesar să se afirme. Mă gândesc să mă apuc de actorie, pentru că îmi doresc foarte mult să joc în filme de acțiune. Este o ambiție a mea care, momentan, se află la nivel de intenție. Am câteva cunoștințe importante la Hollywood cu care doar am discutat, fără să demarăm vreun proiect, însă în viitorul apropiat asta am de gând să fac.