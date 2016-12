Remy Bonjasky va lansa Academia Superkombat de la București

Olandezul Remy Bonjasky, triplu campion mondial de K-1, va fi prezent pe 6 mai la București, pentru a lansa oficial Academia Superkombat, fondată de Eduard Irimia, iar o zi mai târziu va fi invitat special la gala Superkombat World Grand Prix de la Romexpo. „Academia de la București este prima lansată de Superkombat dintr-o serie sub franciză la nivel mondial. Scopul nostru este de a descoperi eroi în toată lumea și de a veni cu o nouă generație spectaculoasă. Sportivii selectați vor beneficia la București de cazare, nutriție și cele mai bune condiții de antrenament pentru a putea face performanță la nivel înalt. Vom clona acest concept în mai multe zone din Europa și America”, a anunțat președintele Superkombat, Eduard Irimia.

Astfel, conform promotorului român, noii sportivi de top selectați să vină la București vor avea parte de stagii de pregătire conduse de mari vedete ale acestui sport, precum Remy Bonjasky, Ray Sefo sau Ernesto Hoost, dar și de legende autohtone, precum Ciprian Sora, Cătălin Moroșanu sau Ionuț Iftimoaie. Sediul Academiei este în București, pe Șoseaua Pantelimon nr. 300, acolo unde totul este repartizat pe trei etaje (1.200 de metri pătrați), în funcție de specificul antrenamentului.

Sâmbătă, 7 mai, de la ora 12.00, Bonjasky va susține un seminar la Romexpo, în același loc unde începând cu ora 20.00 va avea loc gala Superkombat VIP, transmisă în direct în 95 de țări. La seminar va fi permis accesul tuturor sportivilor, indiferent de categorie și vârstă, înscrierile urmând să se facă prin e-mail la contact@superkombat.com. Marele campion de K-1 le-a pregătit și o surpriză fanilor care asistă la gala Superkombat, aceștia putând să achiziționeze din zona Expo obiecte promoționale cu semnătura sa.

Seara, Bonjasky împreună cu promotorul Eduard Irimia și staff-ul Superkombat vor fi prezenți la petrecerea Gumball 3.000 din clubul Player, acolo unde peste 300 de milionari și vedete din toată lumea, între care David Hasselhoff, cântăreața de rap Eve și DJ-ul AfroJack, vor sărbători finalul cursei auto Dublin - București. Cursa Gumball 3.000 are lungimea de 3.000 de mile și va fi efectuată în doar șase zile de vedete precum DJ Afrojack, Eve, Bun B and The Alchemist, David Hasselhoff, foștii piloți de Formula 1 David Coulthard și Jean Alesi etc.

Citește și:

Superkombat revine la Bucureşti pe 7 mai

Succes spectaculos pentru Alex Filip

A apărut rivala Superkombat-ului: Respect World Series

Prima gală Superkombat din 2016 va avea loc în Puerto Rico