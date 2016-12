Renasc speranţele la BC Farul

Victoria entuziasmantă obţinută de Baschet Club Farul Constanţa, sâmbătă seară, în faţa propriilor suporteri, în Sala Sporturilor, 79-68 cu Gaz Metan Mediaş, în etapa a 17-a a Ligii Naţionale de baschet masculin, a aprins şi mai mult speranţele echipei constănţene în privinţa realizării obiectivului, evitarea retrogradării. Achiziţiile reuşite în această iarnă de conducerea clubului s-au dovedit cel puţin inspirate, Tomasevic, Markovic şi Mitchell fiind cu Mediaş cei mai buni jucători, reuşind 50 dintre cele 79 de puncte ale Farului. De altfel, cu excepţia lui Minea şi Santana (acesta are dublă cetăţenie), care au înscris opt puncte din patru aruncări de la semidistanţă, celelalte 71 de puncte ale Farului au fost reuşite doar de jucători străini!!! Cel mai important însă este că echipa constănţeană a început să joace un cu totul alt joc, apărarea, jocul colectiv şi siguranţa la aruncările libere au fost cele care au făcut diferenţa.

„Am avut o echipă superbă în faţă, o echipă care se bate la titlu, dar s-a văzut valoarea jucătorilor noştri. Am arătat că se poate”, a spus la final Costel Cernat. Deşi a contribuit din plin la succesul de sâmbătă, americanul Tyronn Mitchell afirmă că jocul său va fi mult mai bun în continuare. „Este al doilea meci pentru mine într-o săptămână şi sunt puţin obosit. Voi juca mai bine după ce intru în formă sportivă şi după omogenizarea lotului. Avem o echipă bună, oraşul este superb, iar galeria extraordinară. Mă simt foarte bine aici. Mai am nevoie de un joc şi voi ajunge la forma sportiva normală”, a precizat coordonatorul de joc al Farului. Atitudinea jucătorilor l-a mulţumit şi pe preşedintele Petrică Munteanu: „Este un nou început. În formula pe care o aveam, atât am putut. Am schimbat radical echipa, cu oameni care au şi valoare şi ambiţie şi vor să fie în această echipă”.