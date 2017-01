Renato Sanches este noul „Golden Boy“

Fotbalistul portughez Renato Sanches, în vârstă de 19 ani, a câştigat trofeul Golden Boy 2016. Distincţia se acordă anual celui mai bun jucător sub 21 de ani care evoluează în primele cinci campionate ale lumii şi care reuşeşte performanţe notabile pe parcursul unui an calendaristic. În cursa pentru trofeu, Sanches i-a depăşit pe Marcus Rashford, Kingsley Coman, colegul său de la Bayern Munchen, şi Gianluigi Donnarumma. „Radiez, sunt foarte fericit că am primit acest premiu. Trofeul îl dedic familiei mele. Acest premiu are o semnificaţie specială pentru mine, dar voi încerca să rămân cu picioarele pe pământ. Mai am mult de învăţat de la fantasticii mei colegi Arturo Vidal, Xabi Alonso, Thiago Alcantara sau Joshua Kimmich”, a declarat Renato Sanches.

Renato Sanches a fost ales datorită voturilor jurnaliştilor de la 30 de publicaţii din toată Europa. Trofeul îi va fi acordat în cadrul unei gale ce va avea loc la Monte Carlo. Foştii câştigători: 2000 - Alexandre Pato (AC Milan), 2003 - Rafael van der Vaart (Ajax), 2004 - Wayne Rooney (Manchester United), 2005 - Lionel Messi (Barcelona), 2006 - Cesc Fabregas (Arsenal), 2007 - Sergio Aguero (Atletico Madrid), 2008 - Anderson (Manchester United), 2010 - Mario Balotelli (Man City), 2011 - Mario Gotze (Borussia Dortmund), 2012 - Isco (Malaga), 2013 - Paul Pogba (Juventus), 2014 - Raheem Sterling (Liverpool), 2015 - Anthony Martial (Manchester United).

