Renault va dubla producţia fabricii din Maroc

COMPETIŢIE PENTRU FABRICA DE LA MIOVENI Grupul francez Renault pregăteşte o creştere substanţială a capacităţii noii sale fabrici din oraşul marocan Tanger. Fabrica de la Tanger produce două modele Dacia: monovolumul Lodgy şi autoutilitara uşoară Dokker, iar capacitatea actuală de producţie este, momentan, de 30 de maşini pe oră şi de 170.000 de maşini pe an. Anul viitor, Renault va începe pregătirile pentru a ajunge la 60 de maşini pe oră, adică 350.000 de maşini pe an, aceasta fiind, de fapt, faza a doua a proiectului de la Tanger. În 2012, fabrica de la Tanger a livrat, în total, 50.000 de maşini, 40.000 de Lodgy şi 10.000 de modele Dokker, iar 90% din producţie este exportată, mare parte în Europa. Directorul fabricii, Tunc Basegmez, afirmă că, în ciuda incertitudinilor legate de cerere, mai ales pe piaţa europeană, la Tanger se vor fabrica, la anul, cele 130.000 de maşini, conform planului iniţial. Directorul apreciază că riscurile sunt atenuate de faptul că exporturile merg către mai multe destinaţii: Europa de Est, Turcia, Rusia şi, totodată, zona Africii de Nord şi Orientul Mijlociu. În prezent, la fabrica din Tanger lucrează 4.000 de oameni în două schimburi şi, odată ce proiectul va intra în faza următoare, numărul de angajaţi va ajunge la 7.000.

Anul viitor, la Tanger se va produce o Dacie ”românească”. Deocamdată, producţia din Maroc nu o eclipsează pe cea a fabricii de la Mioveni, pentru că cele două modele, Lodgy şi Dokker, nu se fabrică în România. Însă, de la anul, la Tanger se va produce şi noul Sandero, model asamblat momentan doar în uzina din România, unde se mai produc Duster şi noua generaţie Logan. Aşadar, românii trebuie să fie vigilenţi. ”Având în vedere că lumea se schimbă şi că România nu face excepţie, România trebuie să aibă grijă să-şi păstreze competitivitatea”, declata Carol Tavares, directorul operaţional al Grupului Renault. Trebuie subliniat un alt detaliu important, salariile de la Tanger sunt de două ori mai mici decât cele de la Mioveni.

VÂNZĂRI RECORD Grupul auto german Volkswagen AG a anunţat că în primele luni ale acestui an a vândut mai multe autovehicule decât în întreaga perioadă a anului trecut, în condiţiile în care progresele realizate pe pieţele din America de Nord şi Asia au compensat scăderile înregistrate în Europa Occidentală. Portofoliul Volkswagen este format din 12 mărci, precum producătorii de automobile VW, Lamborghini, Skoda, Seat, Bentley, Audi şi Bugatti, dar şi producătorii de camioane MAN şi Scania. Grupul Volkswagen, cel mai mare constructor auto din Europa, a precizat că în perioada ianuarie - noiembrie 2012 a vândut 8,29 milioane autovehicule, în creştere cu 10,4% comparativ cu perioada similară a anului trecut şi cu 8,6% mai mult decât cele 8,16 milioane unităţi vândute în întregul an 2011. În timp ce vânzările pe piaţa din Europa Occidentală au scăzut cu 6%, pe piaţa din America de Nord, vânzările grupului Volkswagen au crescut cu 26,1% iar în Asia-Pacific au crescut cu 19,5%. Cu toate acestea, Volkswagen se pregăteşte pentru un an 2013 foarte dificil, având în vedere continuarea situaţiei dificile de pe unele pieţe europene, a declarat directorul de vânzări de la Volkswagen, Christian Klingler. Recent, Volkswagen a anunţat că va investi peste 50 de miliarde de euro în următorii trei ani, în cadrul strategiei sale de a-şi detrona rivalul General Motors Co. de pe poziţia de cel mai mare constructor auto din lume până în 2018 cel mai târziu.