Rendez-vous cu Toulouse Lautrec, în club

Când spui Toulouse Lautrec, te gândești instantaneu la celebrul și nonconformistul pictor francez aristocrat, victimă a consangvinității, sedus de viața de noapte, de cabarete și, în mod cu totul special, de atmosfera de la Moulin Rouge, pe care a imortalizat-o în lucrările sale.

De câțiva ani, Toulouse Lautrec înseamnă și altceva: o formație atipică în peisajul alternativ rock autohton, formată din Apartman - voce și chitară, Greenman - tobe și voce, respectiv Emu - bass și voce.

Trupa face parte din noul val de indie rock românesc, alături de formații precum Grimus, The Amsterdams sau Robin and the Backstabbers. Cei care vor să-i asculte și să-i reasculte la malul Mării Negre pe nonconformiștii de la Toulouse Lautrec sunt invitați în această vineri, de la ora 21.30, în clubul Phoenix. Biletele pentru acest concert sunt disponibile la sediul localului constănțean, la prețul de 30 de lei.

„OBIȘNUIȚI AI LOCALURILOR DE NOAPTE” Iată ce spun despre ei cei trei membri ai formației: „Les Toulouse Lautrecs descind din familii aristocrate. Ei au copilărit pe pajiști verzi și întinse în fața castelului și au crescut cu sunetul cornurilor de vânătoare și mirosul parfumurilor de contesă rumenă în obraji. Deși predestinați studiului academic și educației alese, viața i-a aruncat în păturile cele mai cârpite ale societății. Influențați inițial de Rene Pricetau și John Lewis Brown, ei și-au găsit drumul în mijlocul boemei rebele. Sunt obișnuiți ai localurilor de noapte, sunt pasionați de femei, absint și opium, scuipă în microfoane, gesticulează pe corzi în cabaret și, îmbătați de succes, sparg fețele tobelor din localuri și se uită sub crinolinele fetelor”.

Băieții „bântuiți” de Toulouse Lautrec, care știu să cânte la fel de bine în română, engleză și franceză, au scos până acum trei materiale discografice: „Heroes”, „Extraordinar” și „Dejun pe iarbă”.

Citește și:

Avalanșă de distracție în Vama Veche

Festivalul „Fish Eye”, de 1 Mai, la Vama Veche