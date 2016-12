Renee Zellweger şi Bradley Cooper, în vacanţă, împreună

S-a speculat că s-a întîlnit cu Jennifer Aniston la o cină romantică şi că ar curta-o pe fosta sa colegă din distribuţia comediei romantice “He\'s Just Not That Into You”, numai că acesta s-a dovedit a fi un zvon fals. Adică, este posibil ca Jeniifer Aniston să-şi fi încercat norocul, însă chipeşul actor nu s-a arătat interesat de ea, o coincidenţă în ton cu titlul filmului care le-a prilejuit întîlnirea. Bradley Cooper este prins în mrejele altei actriţe cu nume sonor la Hollywood, cu care trăieşte, de cîteva săptămîni bune, o frumoasă idilă. Renee Zellweger este aleasa sa alături care se află zilele acestea în vacanţă, în Spania. Cei doi au fost deconspiraţi odată cu sosirea lor la Barcelona.

Bradley Cooper şi Renee Zellweger au în comun faptul că îşi protejează foarte bine viaţa privată şi au făcut tot posibilul să amîne confirmarea poveştii lor de dragoste. Cei doi actori au păstrat distanţa pe aeroport, iar de acolo au plecat spre o destinaţie necunoscută. Este cert că se află la Barcelona, unde cu greu mai pot fi găsiţi printre milioanele de turişti. La un moment dat, actriţa în vîrstă de 40 de ani a fost găsită pe plajă, unde s-a comportat ca un adevărat paparazzo, făcînd fotografii în poziţii ciudate necunoscuţilor din jurul său. Bradley Cooper, de 34 de ani, nu a fost însă pînă acum identificat în mulţime. Cei doi formează un cuplu după ce au jucat în thriller-ul “Case 39”, care va avea premiera pînă la sfîrşitul anului. De înţeles dorinţa lor de a se ţine departe de ochi iscoditori, mai ales că nu vor să fie acuzaţi că îşi fac reclamă cu relaţia lor!

Bradley Cooper este, în prezent, cel mai în vogă actor de la Hollywood, cu trei filme cu mare succes la public, “He\'s Just Not That Into You / Despre bărbaţi şi nu numai...”, “The Hangover / Marea mahmureală” şi “Yes Man”. A fost preferat multor altor colegi de breaslă pentru a juca în ”Valentine\'s Day”, un lungmetraj care aliniază nume grele: Shirley MacLaine, Julia Roberts, Jennifer Garner, Jessica Alba, Jessica Biel, Anne Hathaway, Queen Latifah, printre care s-au mai strecurat Patrick Dempsey, Ashton Kutcher sau Jamie Foxx. Este foarte curtat de colegele sale, Julia Roberts sau Anne Hathaway fiind convinse să joace în film doar pentru că chipeşul actor era deja distribuit. La rîndul său, Renee Zellweger este poate cea mai independentă actriţă din star-sistemul de la Hollywood, al cărei talent este atît de preţuit încît i se acceptă multe condiţii prin care îşi protejează viaţa privată chiar şi atunci cînd trebuie să promoveze un film. Nu a fost însă foarte norocoasă în dragoste, declarînd chiar cu multă sinceritate că a pierdut speranţa în a-şi mai găsi sufletul-pereche! E drept că atunci cînd făcea această declaraţie încă nu îl cunoscuse pe Bradley Cooper!