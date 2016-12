Renovarea vilei lui Băsescu costă cât cinci apartamente

Renovarea vilei din strada Gogol pe care statul român a pus-o gratuit la dispoziția fostului șef al statului Traian Băsescu s-a încheiat și, sperăm noi, odată cu ea se va încheia și interesul public față de acest personaj care a instituit scandalul ca politică de stat. Din șapte vile oferite, Băsescu s-a hotărât la una, de care nu este foarte mulțumit, dar a acceptat să o ocupe după ce din banii publici se mai acordă câteva sute de mii de euro. Cât valorează vila indisponibilizată pentru Băsescu nu mai contează. Dacă legea spune că România trebuie să-l cazeze pe viață pe fostul președinte, asta e. Dar banii consumați pentru treptele de marmură, decorațiuni interioare și renovări au ajuns la... 300 de mii de euro. Vă dați seama cam câți bani s-au dus numai pentru reamenajare? Din banii noștri? Pentru casa celui care va rămâne în istorie pentru că, alături de guvernele pe care le-a controlat, a înfometat o întreagă țară în mijlocul crizei economice în timp ce hrănea prin contracte grase firmele clicii pe care o conducea (cu bani împrumutați pe spatele nostru de la FMI)? Doar cu banii dați pe marmura și pereții din vila de protocol destinată lui Băsescu s-ar fi putut cumpăra cinci locuințe pentru tineri prin programul „Prima Casă“. Dar lăsați tinerii: cu aceiași bani ar fi putut fi construite aproximativ 100 de locuințe pentru sărmani de tipul celor amenajate la Constanța, în campusul social „Henri Coandă“. În aceiași 300.000 de euro intră probabil și decorațiunile constând într-un cal în mărime naturală și un urs de aproximativ 1 metru înălțime care au putut fi văzute ieri în curtea vilei din strada Gogol. Statul plătește, adică noi, pentru un Băsescu pe care, ieri, parlamentarul Mădălin Voicu l-a catalogat drept "această vietate care a fost preşedinte timp de 10 ani". Voicu a explicat că Traian Băsescu are comportamentul parvenitului: "Aici se întâmplă această nesimţire. Îşi bate joc. Şi are comportamentul parvenitului, nu are cultură, nu are educaţie, nu are rezonanţă în familie, nici măcar ca bun-simţ".