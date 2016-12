Reorganizare în cadrul agenţiilor fiscale

Conducerea Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local (SPITVBL) Constanţa are planuri mari pentru 2011. După schimbarea interfaţei, oferirea de cât mai multe oportunităţi pentru plata impozitelor şi taxelor locale, SPITVBL a redistribuit ROL-urile deţinute de contribuabili în funcţie de zonă şi de numărul acestora la fiecare agenţie în parte. Conform afirmaţiilor directorului executiv al SPITVBL, Virginia Uzun, pentru a veni în avantajul contribuabililor, a fost realizată o redistribuire a străzilor din anumite agenţii către altele. „Sunt persoane care stau pe anumite străzi din cartierul Poarta 6 care se deplasau la Agenţia nr. 3 de pe str. Atelierelor şi cărora le-ar fi fost mai comod să meargă la Agenţia fiscală nr. 2 de pe str. N Grindeanu. Atunci am redistribuit o parte din ROL-uri către alte agenţii. Spre exemplu, la finele anului trecut, Agenţia nr. 3 avea cu 10.000 de ROL-uri mai mult decât oricare altă agenţie“, a declarat Uzun. Măsura a fost luată în primul rând pentru comoditatea contribuabililor, iar în al doilea rând, pentru uniformizarea numărului de ROL-uri care se modifică de la an la an în fiecare agenţie. „Pentru că ne dorim să avem acelaşi număr de oameni în toate agenţiile, iar ei să aibă acelaşi tip şi volum de muncă, de acum, în fiecare an ne vom ocupa şi de uniformizarea numărului de ROL-uri“, a mai spus Uzun. Ea a adăugat că, pe măsură ce vor interveni modificări, ROL-urile vor fi distribuite corespunzător, astfel încât pentru contribuabili să fie un avantaj că vor străbate un drum mai scurt până la agenţia de care aparţin.