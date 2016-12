Reorganizarea administrativă, doar în interesul cetăţeanului

Preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, primarul municipiului Piteşti, Tudor Pendiuc, consideră că reorganizarea administrativ-teritorială trebuie să aibă ca principal obiectiv interesul cetăţeanului. Investiţiile realizate cu fonduri europene, câinii fără stăpân, sistemul de termoficare, parcările, situaţia sportului piteştean, dar şi relaţia administraţiei locale cu parlamentarii sunt alte câteva teme ce trebuie avute în vedere în momentul reorganizării administrative. „Sunt la al şaselea mandat, şi asta pentru că am răspuns într-o bună măsură aşteptărilor oamenilor. Mi-am văzut de treabă, am rezolvat atât cât am putut, iar atunci când nu am putut, le-am spus de ce nu am putut. Aşa mă aştept să fie tratată şi problema reorganizării administrative a ţării, adică să le spunem oamenilor ce putem şi ce nu putem face pentru ei”, a declarat Pendiuc. (R.N.)