Reorganizarea ANT rămâne o problemă

Coordonatorul naţional de transplant, dr. Victor Zota, consideră că reorganizarea Agenţiei Naţionale de Transplant (ANT), anunţată de ministrul Eugen Nicolăescu, trebuie să însemne angajarea unui număr suplimentar de oameni, el spunând că nu ştie cum poate fi birocratică „o agenţie cu cinci angajaţi”. „Eu nu am înţeles foarte clar declaraţia ministrului Nicolăescu, credeam că a înţeles activitatea pe care o desfăşurăm la ANT cu cinci angajaţi. Am înţeles că ne va sprijini să reangajăm personal, să avem fondurile necesare pentru a ne desfăşura activitatea şi să se pună la punct cadrul legislativ, distrus de o OUG de anul trecut. Legat de birocraţie, nu ştiu în ce măsură poate fi birocratică o agenţie cu cinci angajaţi. Am auzit că s-ar dori o reorganizare a ANT prin desfiinţare, dar nu cunosc propunerile. Această reorganizare trebuie să însemne angajarea unui număr suplimentar de oameni la ANT, care să lucreze şi să poată coordona activitatea pe întreg teritoriul ţării. Legea ne dă dreptul la 50 de posturi. Asta este reorganizarea pe care o vedem noi, dar nu ştiu cum vede Ministerul Sănătăţii acest proces”, a spus Zota. Potrivit acestuia, realizările ANT „sunt evidente, iar munca agenţiei ar trebui apreciată“.