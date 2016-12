Reorganizarea poliţiei rurale, în dezbatere publică

INFORMARE Primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, a organizat, ieri, o dezbatere publică pe tema reorganizării posturilor de poliţie din mediul rural, la care au fost invitaţi reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) pentru a le explica în detaliu cumpănenilor subiectul. „Oamenii trebuie să fie informaţi pentru că mai presus de orice este siguranţa oamenilor din comună. Este important să ştie la cine să apeleze atunci când au o problemă“, a declarat Gâju. În urma reorganizării posturilor de poliţie, la nivelul judeţului Constanţa au fost înfiinţate nouă secţii de Poliţie Rurală, primul dintre acestea grupând comunele Cumpăna, Valu lui Traian şi Agigea. Gâju a precizat că la postul de poliţie din localitate vor găsi zilnic un lucrător între orele 08:00 şi 16:00 sau în cadrul dispozitivului mixt care patrulează prin comună. „În afara programului, cumpănenii care au o problemă se pot adresa angajaţilor poliţiei comunitare sau pentru infracţiuni grave pot apela Servicul 112“, a mai spus Gâju.

INFRACŢIONALITATEA, ÎN CREŞTERE La rândul său, şeful Secţiei 1 de Poliţie Rurală, comisarul Ion Chiru, a declarat că de cele trei localităţi se ocupă 27 de lucrători, care trebuie să rezolve multiplele infracţiuni săvârşite de persoane care se cred mai presus de lege. În plus, acesta a adăugat că numărul infracţiunilor este în creştere, majoritatea dintre acestea fiind săvârşite în comuna Valu lui Traian. „În 2010 în Cumpăna au fost cele mai multe infracţiuni din judeţ - 1.400, dar din fericire anul acesta nu am avut niciun caz grav. Încercăm pe cât putem să reducem infracţionalitatea“, a declarat Chiru. Una dintre marile probleme pe care le are Cumpăna este că din cei 15.000 de locuitori aprox. 3.000 locuiesc în comună fără forme legale, ceea ce le face munca mai grea angajaţilor din Poliţie.