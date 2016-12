HAOS Unul dintre subiectele intens dezbătute în anul ce tocmai s-a încheiat a fost cel al reorganizării teritoriale. Tema în sine a fost lansată de Traian Băsescu şi a generat tensiuni în cadrul coaliţiei de guvernare, cu atât mai mult cu cât subiectul nu a fost discutat în interiorul coaliţiei înainte ca PDL să-l promoveze public. Procesul a fost amânat pentru că UDMR şi PDL nu s-au înţeles în privinţa numărului de regiuni. Însă cum anul acesta sunt alegeri, portocaliii vor dansa aşa cum vor cânta udemeriştii, pentru că au nevoie ca de aer de suportul lor parlamentar. Acum, ministrul Mediului, Laszlo Borbely, readuce subiectul în discuţie şi spune că reorganizarea teritorială este benefică după alegeri şi că nu este nicio problemă că nu s-a realizat acest proiect în actualul mandat, fiind chiar mai bine, deoarece riscul ar fi fost “aruncarea în haos” a administraţiei locale. “Eu cred că acum toată lumea trebuie să se concentreze pe alegeri şi vom vedea după alegeri ce va fi”, a adăugat el.

SCHIMBĂRI CONSTITUŢIONALE Borbely a mai afirmat că este târziu să se modifice şi Constituţia în sensul transformării Parlamentului în unicameral: “Vă închipuiţi că ar trebui reluate toate procedurile şi în legătură cu legea alegerilor”. Întrebat dacă în această situaţie modificarea Constituţiei se va face după alegeri, la fel ca şi reorganizarea, Borbely a răspuns pozitiv. “Sigur, Constituţia trebuie schimbată”. El spune că udemeriştii au avut “o propunere chiar de reducere a numărului de parlamentari. Nu a fost acceptată de către colegii din coaliţie. Şi atunci am spus - bine, măcar să ştie toată lumea cu un an înainte de alegeri la ce să se aştepte şi rămânem pe sistemul vechi, care totuşi e uninominal, nu mai e această ruletă rusească cu cine mai intră dacă nu are 50%... Am ajuns la concluzia când trebuie să fie alegerile, mergem pe sistemul vechi”. Rămâne de văzut care va fi următoarea mişcare pedelistă.