Reparaţii capitale la Şcoala „Nicolae Maraloi“

Elevii din localitatea Saraiu vor începe, săptămâna viitoare, noul an şcolar în săli de clasă reabilitate. Primăria comunei Saraiu a demarat de mai bine de o lună lucrările de reabilitare a Şcolii generale cu clasele I-VIII „Nicolae Maraloi“. „Anul trecut, din bugetul local am alocat fonduri pentru reabilitarea termică a unităţii de învăţământ, astfel încât elevii să-şi poată desfăşura cursurile în condiţii cât mai bune în perioada iernii. Investiţia s-a dovedit a fi extrem de benefică, având în vedere că, în lunile de iarnă, cursurile elevilor s-au desfăşurat fără probleme”, a declarat primarul comunei Saraiu, Dorinela Irimia. Edilul spune că lucrările de anul trecut nu au fost suficiente. „Sumele necesare pentru reabilitarea totală a şcolii erau mult prea mari, aşa că am decis ca lucrările de interior să fie realizate până la începerea anului şcolar 2013-2014. Lucrăm în prezent la finisaje, astfel încât, pe 16 septembrie, elevii să intre în săli de clasă complet reabilitate”, a spus primarul. Lucrările au fost realizate cu societatea Consiliului Local Saraiu, Servicii, Progres, Dezvoltare SRL, investiţia totală depăşind cu puţin 100.000 de lei.