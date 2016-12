Reparaţii capitale la Şcoala „Nicolae Maraloi“

Primăria comunei Saraiu a demarat lucrările de reabilitare a Şcolii generale cu clasele I-VIII „Nicolae Maraloi“. „Anul trecut am alocat fonduri din bugetul local pentru reabilitarea termică a unităţii de învăţământ, astfel încât elevii să-şi poată desfăşura cursurile în condiţii cât mai bune în perioada iernii. Investiţia s-a dovedit a fi extrem de benefică, având în vedere că în lunile de iarnă cursurile elevilor s-au desfăşurat fără probleme”, a declarat primarul comunei Saraiu, Dorinela Irimia. Edilul spune însă că lucrările de anul trecut nu au fost suficiente. „Sumele necesare pentru a reabilita total şcoala erau mult prea mari, aşa că am decis ca lucrările de interior să fie realizate până la începerea anului şcolar 2013-2014. De aproximativ o săptămână s-a început schimbarea parchetului, care era vechi şi pe alocuri mucegăit. Având în vedere problemele de anul trecut cauzate de desele întreruperi ale energiei electrice, am decis să înlocuim toată instalaţia electrică”, a spus primarul. După ce va fi schimbat parchetul şi înlocuită instalaţia electrică, se va trece la placarea cu rigips a pereţilor şi a tavanului, pentru ca apoi să fie montate lambriurile. „Lucrările de interior erau absolut necesare pentru a putea crea copiilor din comuna noastră cele mai bune condiţii de studiu. Pentru că lucrările sunt realizate cu societatea Consiliului Local Saraiu, Servicii, Progres, Dezvoltare SRL, investiţia totală ajunge la 100.000 de lei. Eu sper ca până la începutul anului şcolar 2013-2014 să finalizăm lucrările”, a afirmat Dorinela Irimia. Pentru administraţia locală din Saraiu, reabilitarea şcolii a reprezentat o prioritate, urmând ca după terminarea lucrărilor să fie reluate lucrările de reabilitare a infrastructurii de drumuri, apă şi canalizare.