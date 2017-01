Reparaţiile drumului Basarabi – Siminoc, finalizate

Avînd în vedere condiţiile meteorologice favorabile din această perioadă, administraţia locală din Basarabi a demarat lucrările de reparaţie a DC27C, drumul care face legătura între Basarabi şi Siminoc, pînă la întîlnirea cu drumul care duce la Valea Dacilor. Şi pentru că vremea le-a permis lucrătorilor să îşi facă treaba, porţiunea de drum pe care s-a lucrat a fost finalizată. “Am turnat un covor asfaltic pe o porţiune de 1.100 de metri şi am avut norocul ca vremea să ţină cu noi. Pentru că nu am fi putut realiza această lucrare numai cu fonduri proprii, Primăria neavînd suficienţi bani, am primit cofinanţare din partea Consiliului Judeţean Constanţa“, a declarat primarul Basarabiului, Nicolae Crivineanu, precizînd că valoarea totală a acestei lucrări este de aprox. patru miliarde de lei vechi. Edilul şef a mai spus că pe această rută a instalat şi indicatoare de limitare a accesului vehiculelor cu greutate mai mare de 7,5 tone. “Drumul este foarte tentant, pentru că reprezintă o scurtătură între Basarabi şi Medgidia, iar şoferii camioanelor preferă acest traseu. Drumul este însă în administrarea noastră şi nu ne permitem să îl refacem la intervale scurte. Poliţia comunitară din oraş are grijă să îi amendeze pe cei care nu ţin cont de indicatoarele postate pe marginea drumului, amenzile ajungînd pînă la 20 de milioane de lei vechi“, a spus Crivineanu. Edilul şef a mai spus că, pentru anul acesta, au fost repartizate sume din bugetul local pentru asfaltarea str. Tineretului şi a întregului cartier de vest. Acest proiect va costa administraţia locală aprox. şase miliarde de lei vechi. În aceeaşi zonă, primarul a mai spus că doreşte să amenajeze un parc. “Pentru anul acesta mai avem în proiect schimbarea pavelelor din centrul oraşului şi finalizarea lucrărilor la biserica de la Siminoc“, a mai spus Crivineanu.