Reparaţiile la Grupul Şcolar Băneasa, finalizate cu bani de la CJC

Lucrările de reabilitare a Grupului Şcolar Băneasa, începute în urmă cu cinci ani, s-au finalizat, în sfîrşit, după repetate amînări, cauzate şi de lipsa banilor care trebuiau să fie alocaţi şcolii încă de pe vremea guvernării liberale. Neimplicarea autorităţilor centrale a determinat situaţia să degenereze iar cadrele didactice şi şcolarii au fost nevoiţi să desfăşoare, timp de trei ani, orele de curs în spaţii total necorespunzătoare, cum este clădirea fostei Bănci Agricole din oraş. Însă, după ce directoarea Grupului Şcolar Băneasa, Ruxandra Ianul, a semnalat situaţia autorităţilor locale şi judeţene, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a alocat banii necesari lucrărilor de reabilitare pentru partea exterioară a clădirii, suma pentru reparaţiile interioare fiind plătită pînă la urmă de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. „Sînt foarte bucuroasă că am reuşit să finalizăm lucrările de reabilitare la Grupul Şcolar Băneasa, după ani întregi în care ne-am confruntat cu tot felul de probleme. Ultimele lucrări le-am încheiat dumincă, exact înainte de începerea noului an şcolar, însă mai avem de amenajat gardul care va împrejmui instituţia de învăţămînt. Şi aceste lucrări se vor face cu sprijinul CJC care, cel mai probabil, va finanţa costurile construirii gardului”, a declarat directoarea instituţiei de învăţămînt, mulţumită că cei aprox. 800 de elevii şi părinţii care au trecut pragul, ieri, clădirii reabilitate au fost impresionaţi de noua instituţie de învăţămînt. La festivitatea organizată la Grupul Şcolar Băneasa au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale, senatorul PSD Nicolae Moga, deputatul PSD, Cristina Dumitrache, precum şi reprezentanţi ai Regiei Autonome Judeţene de Apă şi Romsilva, care au sprijinit la realizarea reparaţiilor la grupul şcolar. Dumitrache a oferit un laptop Caludiei Fulea, eleva care a obţinut cea mai mare notă la testul naţional pentru admiterea la liceu. “Am participat la deschiderea anului şcolar nu în calitate de deputat, ci în calitate de susţinător al tinerilor. De aceea am oferit un laptop celui mai bun elev care a intrat la liceu, pentru a încuraja elevii să înveţe“, a declarat cristina Dumitrache.

Iniţial, investiţia la Grupul Şcolar Băneasa trebuia finalizată în preajma începerii anului şcolar 2008-2009, însă acest lucru nu a mai fost posibil, din cauza unei ţevi sparte de la canalizarea instituţiei, ceea ce a amplificat lipsurile avute de unitatea de învăţămînt. Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) declarau în vara anului trecut, cînd lucrările erau deja reluate, că reparaţiile trebuiau să înceapă în septembrie 2007, însă după ce constructorul a constatat că fundaţia nu mai era în acelaşi stadiu în care se făcuse expertiza construcţiei, în 2005, s-a luat decizia refacerea proiectului, pentru că demararea lucrărilor însemna realizarea unei clădiri care ar fi prezentat riscuri. Situaţia a dus la întîrzierea lucrărilor cu opt luni iar lucrările propriu-zise au demarat abia în martie 2008. Conform proiectului întocmit iniţial, valoarea lucrărilor ajungea la şase miliarde lei vechi, însă după reevaluarea reparaţiilor care mai trebuie efectuate s-a ajuns la suma de 1,5 milioane lei, bani care jumătate au fost asiguraţi de CJC iar cealaltă jumătate prin Ministerul Educaţiei.