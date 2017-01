Repartizarea catedrelor, sub semnul întrebării?!

Şedinţele publice pentru repartizarea catedrelor pentru profesorii suplinitori, începute pe 26 august, s-au încheiat ieri. „Deocamdată nu ştim numărul celor care s-au prezentat să ia în primire un post de suplinitor, pentru că nu am avut timp să centralizăm datele. Situaţia va fi gata în zilele următoare”, a declarat inspectorul de Resurse Umane din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, Mejdet Gevat-Ismet. Pentru anul şcolar 2008-2009, ISJ a pus la dispoziţia profesorilor suplinitori 2.832 de catedre netitularizabile, dintre care 1.658 sînt posturi incomplete (care nu au norma întreagă de 18 ore pe săptămînă), iar 1.174 sînt complete (782 în mediul urban şi 392 în mediul rural). Nici în acest an nu au lipsit cadrele didactice nemulţumite. „Directorii unităţilor şi instituţiilor de învăţămînt nu comunică către ISJ toate catedrele pe care le au vacante, păstrîndu-le pentru anumite cadre didactice. În plus, o mare parte din cei care iniţial nu luaseră peste 5 la examenul de titularizare din acest an au depus contestaţii, au cotizat la comisia care a recorectat lucrările şi au obţinut nota dorită. Pentru că au luat concursul naţional de titularizare, ei au avut prioritate, în detrimentul celor care au luat concursul de suplinire”, a declarat unul dintre profesorii suplinitori participanţi la şedinţa publică de ieri. Afirmaţiile făcute de profesorii nemulţumiţi sînt însă negate de reprezentanţii ISJ. „Nicio lucrare de la concursul de titularizare nu a fost corectată în Constanţa. Ele au fost evaluate de comisii din 13 centre universitare din ţară. De exemplu, cele pentru profilul mecanică au fost duse la Universitatea Politehnică din Braşov. Recorectarea lucrărilor, ca urmare a contestaţiilor depuse, s-a făcut în aceleaşi centre, de către alte comisii. Chiar dacă ar fi vrut cineva să dea bani pentru a obţine o notă mai mare, nu ar fi ştiut cui. În ceea ce priveşte posturile ascunse, nu există asemenea cazuri. Este posibil ca un număr de ore să fie reţinut pentru titulari, pentru a-şi face norma de 18 ore pe săptămînă. De exemplu, un profesor de limba română are patru ore pe săptămînă la o clasă. Dacă are patru clase, se fac în total 16 ore. Deci mai are nevoie de nişte ore pentru a îndeplini norma legală. De aceea poate părea că sînt ascunse anumite posturi. De fapt, se face distribuirea pentru titulari”, a afirmat inspectorul Mejdet Gevat-Ismet. După repartizarea posturilor pentru suplinitori, pe 3 septembrie, directorii unităţilor şi instituţiilor de învăţămînt vor transmite către ISJ o nouă situaţie, cu posturile rămase libere. Dacă nu mai există nici un suplinitor calificat pentru a le lua în primire, se va organiza un nou concurs, în perioada 8-9 septembrie, pentru suplinitorii cu studii necorespunzătoare (cei care nu au prins loc pe postul pe care au specializare şi doresc să predea o specializare pentru care sînt calificaţi, dar nu corespunzător).