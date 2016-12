Reperele distracției de 1 Mai pe litoral

Pregătirile pentru debutul sezonului estival au intrat în linie dreaptă. Cu mai puțin de două săptămâni înainte de 1 Mai, reprezentanții Asociației Litoral - Delta Dunării (ALDD) pun la punct lista evenimentelor care vor fi pregătite pentru turiștii care vor alege litoralul românesc. Dacă estimările de zilele trecute anunțau că 30.000 de turiști vor ajunge pe litoral, reprezentanții patronatelor din industrie sunt și mai optimiști acum și apreciază că peste 35.000 de români și străini se vor distra pe litoral în perioada 1 - 3 mai. Hotelierii spun că unele unități de cazare din Mamaia sunt ocupate deja 100%, dar turiștii nu vor lipsi nici din Vama Veche, Costinești, Eforie Nord și Neptun. Ca în fiecare an, sezonul estival va debuta cu binecunoscuta paradă organizată de ALDD, la care vor participa mașinile de epocă de la Clubul Retromobil, motocicliștii de la Sea Wolves, mașinile de la Offroad Club Constanța, dar și autobuzul prietenilor de pe Facebook al ALDD. ”Noutatea din acest an o reprezintă participarea la paradă a 6 mașini de curse care vor promova un eveniment de tip Formula 1 care va avea loc în iunie la Maritimo sau în Mamaia. De asemenea, la paradă va fi prezent și Horia Tecău, ambasadorul turismului românesc”, a anunțat președintele ALDD, Corina Martin. Parada va porni din parcarea de la Telegondola Mamaia spre Năvodari, apoi se va întoarce pe același traseu, va traversa orașul Constanța până la promenada de pe faleza Cazinoului, după care se va reveni în Mamaia. Pe lângă binecunoscuta paradă, turiștii care vor ajunge în Mamaia vor putea petrece și în cluburile din stațiune care pregătesc show-uri atractive, dar și la evenimentele de muzică precum Sunwaves și The Mission, care vor avea loc pe plajă în weekendul 1 - 3 mai. Ieri s-a confirmat și prezenta, pe 1 Mai, la The Mission, a celui mai cunoscut DJ american de dubstep, Skrillex.

DISTRACȚIA DIN MAMAIA, CUNOSCUTĂ ÎN ITALIA ȘI TURCIA La evenimentele pregătite în Mamaia vor fi prezenți și agenți de turism și jurnaliști din Istanbul și Italia, care vor participa la un infotrip pe litoral pentru a promova destinația turistică în țările din care provin. Ei vor participa la Parada Litoralului, vor avea discuții cu hotelierii și cu agenții de turism din regiune, vor vizita Delta Dunării, dar și cluburile din Mamaia. Din mai, turiștii străini, dar și constănțenii vor putea călători mai ușor spre și dinspre România, pentru că Aeroportul Internațional ”Mihail Kogălniceanu” își mărește traficul aerian cu mai multe curse. Compania aeriană Blue Air va introduce două curse regulate pe săptămână Constanța - Milano (Bergamo), Wizz Air va avea două curse/săptămână Constanța - Londra (Luton), iar Turkish Airlines va avea patru curse/săptămână către Istanbul.