Repetiţie CS Tomis pentru “examenul” de la Cluj

Cele două victorii consecutive înregistrate în acest an, au readus CS Tomis Constanţa în lupta pentru ultima poziţie a podiumului în Liga Naţională de handbal feminin. În ciuda problemelor de efectiv, cauzate de accidentări, formaţia de pe litoral s-a apropiat la doar trei lungimi de principala contracandidată, Universitatea Jolidon Cluj. Elevele lui Dumitru Muşi au ocazia de a-şi continua parcursul bun în meciul cu “lanterna roşie” a clasamentului, Mureşul Tg. Mureş, contînd pentru etapa a 17-a. Partida programată astăzi, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor, are ca favorite certe gazdele, diferenţa de valoare dintre cele două echipe fiind evidentă. Mureşencele nu au obţinut nici măcar un punct în acest sezon, punîndu-se astfel doar problema scorului cu care se va impune CS Tomis. În plus, întîlnirea reprezintă o ocazie excelentă pentru constănţence de a face o ultimă repetiţie înaintea duelului decisiv cu Universitatea Jolidon Cluj, programat duminică. Din păcate, Dumitru Muşi nu o va putea folosi pe Andreea Dospin, operată de menisc la începutul acestei săptămîni şi este foarte probabil să o menajeze pe Diana Druţu, care a suferit o contractură musculară la sfîrşitul săptămînii trecute. În aceste condiţii vor avea ocazia să joace mai mult tinerele Anamaria Stoica şi Nicoleta Rusu, care au avut prestaţii satisfăcătoare în ultimele partide. Partida va fi condusă la centru de cuplul feminin de arbitri Simona Anton (Buzău) şi Cristina Năstase (Galaţi). Etapa intermediară este dominată de derbyul campionatului, Rulmentul Braşov - Oltchim Rm.Vîlcea, programat de la ora 19.00. Celelalte meciuri ale etapei: Oţelul Galaţi - HCM Baia Mare, HC Zalău - HCM Roman, Cetate Deva - Rapid CFR Bucureşti, Astral Poşta Cîlnău - Universitatea Timişoara şi Dunărea Brăila – U. Jolidon Cluj.