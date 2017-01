Repetiţie nereuşită a voleibalistelor constănţene în faţa liderei

Promovată în această vară în premieră în Divizia A1 la volei feminin, CS Volei 2004 Constanţa a bifat ieri a şaptea înfrîngere în tot atîtea etape. Formaţia pregătită de Doina şi Constantin Ferenţi a pierdut pe teren propriu în etapa a şaptea în faţa liderei neînvinse a clasamentului, Ştiinţa Bacău, 0-3, după mai puţin de o oră de joc. Debutul partidei a fost neaşteptat de echilibrat, cele două formaţii mergînd cap la cap pînă la scorul de 5-5. Greşelile neforţate au făcut însă uşor diferenţa şi moldovencele s-a distanţat lejer, cîştigînd primul set, 25-16. Povestea s-a repetat şi în setul secund, fiind egalitate pînă la 3-3, moment în care au intervenit numeroasele erori de preluare în tabăra gazdelor. Drept urmare, oaspetele au căpătat un avantaj consistent, impunîndu-se în final cu 25-12. Urmînd acelaşi traseu, Monica Radu şi compania au condus cu 2-0 în setul al treilea, dar a venit o serie de opt puncte consecutive ale Ştiinţei, care a spulberat speranţele constănţencelor de a cîştiga un set. În final, băcăuancele s-au impus cu 25-13, respectîndu-şi astfel statutul de mari favorite. “Nu a fost aşa greu, dar am făcut din nou prea multe greşeli. Din păcate, nu am reuşit să facem o repetiţie bună pentru partida de săptămîna viitoare cu CSM Lugoj, pentru că au fost prea multe erori la preluare“, a declarat căpitanul echipei constănţene, Monica Radu. “Constanţa are o echipă tînără, dar ar trebui să lupte mai mult pentru a avea şanse de a scăpa de retrogradare“, a spus băcăuanca Mihaela Herlea.

Au evoluat formaţiile - CS Volei 2004 (antrenori Doina şi Constantin Ferenţi): Oprişan - Vîlcu, Radu (cpt.), Tikvicki, Djordjevic, Chiriac, libero: Sanislav; au mai jucat: Poştaru, Mocanu şi I. Anghel; Ştiinţa (antrenor Florin Grapă şi Nelu Manta): Polishcuk - Herlea, Elisei, Truţă (cpt.), Purice, G. Anghel, libero: Tolişteanu; au mai jucat: Marian, Niţulescu, Moldovan şi Dudnik. Au arbitrat: Toader Corcodel şi Daniela Radu (ambii din Bucureşti).

Celelalte rezultate ale etapei: CSM Lugoj - Metal Galaţi 0-3; Unic Piatra Neamţ - Penicilina Iaşi 3-1; Rapid Bucureşti - Dinamo Bucureşti 0-3; CSU Gaz Tg. Mureş - U. Cluj 3-0.

Clasament

1. Ştiinţa Bacău 7 7 0 21: 1 14

2. Dinamo Bucureşti 7 6 1 18: 3 13

3. CSU Tg. Mureş 7 5 2 16: 7 12

4. CSU Metal Galaţi 7 5 2 15: 7 12

5. Unic Piatra Neamţ 7 4 3 13: 9 11

6. Penicilina Iaşi 7 3 4 11:12 10

7. Rapid AIBO Bucureşti 7 2 5 8:16 9

8. U. Jolidon Cluj 7 2 5 8:18 9

9. CSM Lugoj 7 1 6 4:20 8

10. CS Volei 2004 7 0 7 1:18 7