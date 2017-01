Replici de doi lei

Nu există niciun motiv de îndoială, sîntem în ţara bambiliciurilor politice cu dosare penale! Prin intrarea în joc a lui Meleşcanu, concursul de replici cu bale la gură se desfăşoară la cel mai înalt nivel, fiind onorat şi de prezenţa prezidentului şi de cea a premierului. Cocoţaţi pe gardurile celor două palate, preşedintele Băsescu şi premierul Călin îşi dau replici dure, după care se ameninţă reciproc în fel şi chip, evident, ca la uşa cortului. Pînă şi domnul Meleşcanu îşi expune cu dezinvoltură partea cîrpită din fund! Altădată, un astfel de gest ar fi fost catalogat ca fiind ruşinos, acum, constat, este sănătos! Cei care îl susţin pe preşedinte se dau în vînt după scuipăcelile sale înverşunate şi visează la perioada în care premierul ieşea bine tăvălit din astfel de cafturi cu şuturi la gioale. De ceva timp, dacă aţi sesizat, premierul rămîne în picioare după fiecare impact cu cel mai iubit fiu al poporului, fiind bine consiliat în scandaluri politice de mahala. S-au dus zilele în care Tăriceanu umbla în patru labe pe jos ca şi cum şi-ar fi căutat, după şuturile de rigoare primite în fund, ochelarii prin praf! E limpede că premierul nostru de poveste a învăţat, în fine, cum să-i dea cu tifla preşedintelui pus tot timpul pe harţă şi gata să sară la bătaie ori de cîte ori nu-i convine ceva! Sînt de-a dreptul hazlii momentele în care, transformînd palatele în peluze mizere îngropate în chiştoace aruncate de chibiţi, cei doi se păruiesc în văzul naţiunii, gratulîndu-se reciproc cu tot felul de formule golăneşti. Noua criză de isterie prezidenţială a fost generată de fustele parlamentare mult prea lungi sub care şi-a ascuns nepoata Norica Nicolai. De altfel, prin intermediul lui Călin - file de poveste, asistăm la un război al fustelor. Prezidentul şi le-a pus pe ale lui în cap, iar Norica le utilizează pe post de scut şi paratrăznet. Ştiam că, în general, fustele degajă cu totul alte stări în sufletul şi mintea preşedintelui, motiv pentru care nu înţeleg de ce i s-a pus pata cu atîta înverşunare pe doamna în cauză! Să fie de vină fustele ei liberale? Să-l fi iritat faptul că fustele Noricăi se bucură de susţinerea bretelelor politice ale domnului Tăriceanu sau să se fi supărat pentru că dumneaei nu este blondă? Blondă, blondă, dar mai trebuie să ştie duduia şi cum se sare gardul, în miez de noapte, la Cotroceni! Am ajuns de rîsul Europei exact după ce am reuşit să intrăm în ea! În timp ce România stă pe loc, producînd apă în piuă, mai marii ţării se întrec în tot felul de nimicuri şi fisticuri! Miza micilor răutăţi prezidenţiale o reprezintă refuzul premierului de a răspunde la telefon într-un moment în care războiul fustelor şi al orgoliilor de doi lei ar putea afecta siguranţa naţională! În timp ce preşedintele şi premierul trag unul de altul ca să se întîlnească pentru nu ştiu ce negocieri dubioase, nivelul nostru de trai scade vertiginos. Ca efect principal al lozincii electorale “Să trăiţi bine”, s-a scumpit motorina, iar facturile la întreţinere au luat-o razna! Băi, băieţi, lăsaţi dracului certurile pe tema promovării unor fuste şi apucaţi-vă de treabă şi nu de turul pantalonilor! Întreabă europenii de bună credinţă ce se întîmplă în România unde stăpînă-i mîrlănia! Într-o ţară a replicilor stupide de la vîrful Puterii, circarii politici sînt singurii care au un cuvînt de spus. Măcar dacă s-ar limita la simple reprezentaţii şi la circării ieftine… Din păcate, ei taie şi spînzură în ţara asta!