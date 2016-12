Report record de 3 milioane de euro la categoria I a jocului Joker

La categoria I a jocului Joker pentru tragerea de joi, 20 septembrie, se înregistrează un report record în valoare de peste 10,2 milioane lei (aproximativ 3 milioane de euro), a anunţat, ieri, Loteria Română. Pe 20 septembrie vor avea loc noi trageri Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc, Loto 6/49 şi Noroc. În prezent, la categoria I a jocului Loto 6/49, se înregistrează un report în valoare de 2.241.660 lei (aproximativ 500.000 de euro). La jocul Noroc a rămas in joc, în urma tragerii de duminică, un report cumulat în valoare de peste 1,6 milioane lei. La Joker, la categoria I se înregistrează un report record în valoare de peste 10,2 milioane lei (aproximativ 3 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de 57.196 lei. La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 65.210 lei. Totodată, la Loto 5/40, la categoria I se înregistrează un report in v de 197.273 lei, iar la Super Noroc, la aceeaşi categorie, se iîregistrează un report de 149.920 lei.