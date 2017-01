Represalii la Spitalul Judeţean împotriva medicilor care dezvăluie incompetenţa conducerii?

După ce, cu o săptămînă în urmă, declara că, în cadrul Secţiei de pediatrie, gîndacii sînt scoşi din gura copiilor, dr. Corneliu Neagoe, şeful secţiei, a fost înlocuit din funcţie. Decizia a fost luată de Comitetul director al spitalului, pe motiv că dr. Neagoe nu este profesor universitar, aşa cum prevede noua Lege a sănătăţii şi, în plus, are aproape vîrsta pensionării. De asemenea, în cadrul comitetului s-a propus penalizarea dr. Neagoe cu 10% din salariu, pe o perioadă de trei luni, pentru situaţia existentă în cadrul Secţiei de pediatrie. Legea la care se face referire pentru înlocuirea lui Neagoe a intrat în vigoare la sfîrţitul lunii mai, dar decizia schimbării a fost luată abia acum, după ce dr. Corneliu Neagoe a făcut mai multe declaraţii referitoare la cei care conduc Spitalul. “Nu este admisibil ce se întîmplă. Spre deosebire de ei, eu am fost numit în funcţie prin concurs. Cu toate că am spus mai multe adevăruri despre cei din conducerea spitalului, din păcate, pînă acum nu s-a făcut nimic. Nu ştiu să îşi facă datoria. În loc să cumpere camere de luat vederi, mai bine ar cumpăra medicamente şi ar face dezinsecţia în spital“, a declarat Neagoe după ce a aflat de decizia Comitetului director. Directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, dr. Tiberiu Tofolean, a declarat că schimbarea din funcţie a lui Neagoe nu are nicio legătură cu afirmaţiile sale. “Declaraţiile dr. Neagoe fac obiectul unei anchete interne pentru a vedea cine este vinovat şi pentru a se lua măsurile disciplinare. Trebuie să aflăm de ce nu s-a cerut dezinsecţia. Există secţii la care nu s-a făcut cere pentru dezinsecţie de trei luni. Altele nu au dezinsecţia făcută de o lună. Pînă cînd nu se va definitiva ancheta, nu se va lua nici o măsură împotriva dr. Neagoe“, a declarat Tofolean. După ce a aflat de la ziarişti despre înlocuirea sa din funcţie, Corneliu Neagoe a afirmat că va acţiona în instanţă conducerea spitalului. În locul său, în funcţia de conducere a Secţiei de pediatrie a fost numită dr. Larisia Mihai. Odată cu Neagoe a fost înlocuit din funcţie şi şeful Secţiei de urgenţă a spitalului, locul dr. Elena Popescu fiind luat de dr. Rodica Tudoran. Ca urmare a situaţiei existente, o firmă privată şi-a manifestat intenţia de a efectua gratuit dezinsecţia spitalului, săptămîna viitoare.