Reprezentanţii companiilor ar putea să plătească vaccinul antigripal al salariaţilor

Autorităţile recomandă românilor să se vaccineze contra gripei. Directorul Institutului de Boli Infecţioase „Matei Balş” din Capitală, Adrian Streinu-Cercel, susţine că oamenii trebuie să discute cu medicul de familie dacă se simt rău, să nu ia antibiotice, deoarece riscă să dezvolte rezistenţă la virus şi să strice mantaua de bacterii saprofite care apără organismul uman. În plus, acesta recomandă vaccinarea antigripală nu doar pentru persoanele considerate vulnerabile (vîrstnici, copii, bolnavi cu afecţiuni cardiologice, ale sistemului nervos central, ciroză, diabet), ci pentru întreaga populaţie a ţării. El susţine că oamenii trebuie să înţeleagă că vaccinarea este în acest moment singura modalitate de a preveni infecţiile respiratorii. „Mai ales, la persoanele în vîrstă se pot dezvolta boli ucigătoare”, a explicat directorul institutului de boli infecţioase. La rîndul său, subsecretarul de stat pentru medicina de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice (MSP), Raed Arafat, a evidenţiat importanţa vaccinării şi a emis propunerea ca firmele să recurgă la vaccinarea angajaţilor, ca să reducă numărul de zile de concediu medical. Oficialul MSP a sfătuit pe toată lumea să se vaccineze, nu doar pe cei care pot primi vaccinuri gratuite de la medicul de familie. În opinia sa, chiar reprezentanţii companiilor ar trebui să se gîndească să cumpere vaccinuri pentru salariaţi, dacă doresc să acorde mai puţine zile de concediu medicale în acest an. Mai ales că vaccinurile se găsesc la preţuri acceptabile. Reprezentantul Institutului Matei Balş susţine că virusul gripal este aşteptat să intre în România la jumătatea lunii decembrie, iar „organismul celor care se vaccinează are timp să dezvolte anticorpii necesari pentru a lupta cu virusurile gripale Florida şi Brisbane”, aşa că vaccinarea poate fi făcută fără probleme şi în această perioadă.