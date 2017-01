Reprezentanţii pacienţilor cer un audit la CNAS

Reprezentanţii pacienţilor români solicită autorităţilor să analizeze activitatea şefului demisionar al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi modul în care el a cheltuit fondurile instituţiei. „Trebuie neapărat verificat modul în care Duţă a sabotat întreg mecanismul de administraţie din cadrul CNAS. Sub conducerea sa, celelalte organisme din afara CNAS nu au avut niciun cuvânt de spus, nu am fost chemaţi la nicio întrunire şi nu am fost consultaţi în nicio decizie”, a declarat preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor (ANPP), Vasile Barbu. Lucian Duţă a anunţat, luni, că şi-a depus demisia din funcţia de preşedinte al CNAS: „Mi se pare normal să-mi dau demisia atât timp cât primul ministru a anunţat că vrea să dea afară toţi secretarii de stat”. Duţă a fost numit preşedintele CNAS în decembrie 2009. Ministrul propus al Sănătăţii, Vasile Cepoi, a declarat că se gândeşte la câteva nume de tehnicieni pentru viitorul şef al CNAS. “Decizia este politică, nu am avut încă o discuţie (în USL - n.r.). Eu am în gând nişte persoane, dar nu vă pot spune, pentru că aş isca discuţii. Sunt tehnicieni, oameni pe care i-am cunoscut în timpul acestor ani de când mă ocup de administraţie şi care dintre ei va întruni votul politic, atunci îl vom anunţa. Au ocupat şi funcţii publice, sunt oameni cu experienţă în domeniu”, a declarat Cepoi. El a precizat că îl va păstra în minister pe dr. Raed Arafat.