Reprezentantul TUI în România Dragoş Anastasiu” “România este o pată neagră pentru turiştii germani”

România este o pată neagră pentru turiştii germani şi are o imagine care suferă masiv, iar acesta este unul dintre motivele pentru care TUI aduce anual pe litoralul românesc sub 1.000 de turişti, iar în Bulgaria 250.000, a declarat, ieri, Dragoş Anastasiu, reprezentantul TUI în România. \"Turiştii germani fie nu văd România, nu ştiu absolut nimic despre România, este o gaură, o pată neagră. N-au auzit nimic, nici de bine, nici de rău. Sunt însă destul de mulţi care asociază România cu lucrurile care s-au întâmplat în ultimii 20 de ani, începând de la omorârea unui preşedinte în ziua de Crăciun, mineriade, val de azilanţi şi tot felul de furăcioşi la bănci...\", a spus Anastasiu, proprietarul grupului Eurolines, care reprezintă din toamna anului 2010 interesele concernului TUI în România. El crede că turiştii care vin în România sunt încântaţi, pentru că aşteptările lor sunt minime. \"Realitatea noastră, aşa cum este ea, fără autostrăzi, fără spaţii verzi, cu câini vagabonzi şi aşa mai departe, oricum este mai bună decât percepţia\", a afirmat Anastasiu. Acesta a adăugat că imaginea României în străinătate \"suferă masiv\", dar ştie că lucrurile sunt pregătite la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru ca proiectele de promovare să înceapă în 2013, spre mijlocul anului, şi să fie la \"turaţie maximă\" în 2014. \"Măsurile luate pe partea de promovare, la nivel local, nu le ştiu. Ştiu că au fost fondurile europene absorbite la nivel de principiu, adică se pot lua banii, ştiu că proiectul de promovare a României este făcut şi ştiu că acest lucru va demara în următoarele luni\", a spus el. Întrebat dacă statul a sprijinit turismul în acest an, reprezentantul TUI a afirmat: \"Anul ăsta nu s-a simţit aproape nimic\". Potrivit şefului Eurolines, România a dispărut din această toamnă din cataloagele TUI pentru că germanii au redus cu 30% volumul ofertelor tipărite. Anastasiu nu a putut răspunde ce ţări au mai dispărut din cataloagele TUI în afara României, dar a afirmat că Bulgaria a fost păstrată. \"Toată lumea se gândeşte cum să scadă cheltuielile din punct de vedere al hârtiei, transportului şi aşa mai departe. În momentul în care scazi cu 30% partea tipărită, prima întrebare este ce elimini de acolo, şi elimini locurile unde ai vânzări mai mici. De vină pentru acestă situaţie suntem noi toţi. Noi mergem la vot, noi decidem ce se întâmplă cu noi înşine, noi suntem aceia care determină ceea ce se întâmplă în această ţară. Ca să ai un produs turistic trebuie să ai în primul rând servicii, evident, infrastructură, şi să ai un nume\", a mai spus şeful Eurolines.