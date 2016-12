Reptile, rechini şi piranha, vedete de expoziţie la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii

Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) Constanţa găzduieşte, în perioada 24 mai - 15 septembrie, două expoziţii ale căror vedete sînt mai multe specii de rechini, peşti piranha şi reptile. Cele două expoziţii se afla la Constanţa pentru a doua oară, prima oară fiind deschise publicului anul trecut. În cadrul expoziţiei de rechini şi peşti piranha, 12 specii de rechini sînt ”cazate” în două bazine mari, amenajate într-un pavilion expoziţional în curtea CMSN. Un al treilea bazin conţine peşti piranha şi este situat în acelaşi cadru expoziţional. Lngă bazine, care anul acesta se întind pe o suprafaţă de 700 mp, sînt amplasate panouri electronice pe care sînt afişate informaţii despre speciile de rechini şi piranha. ”Cele 12 specii de rechini au o largă răspîndire în Marea Mediterană, Oceanul Atlantic, Oceanul Indian, inclusiv în Pacificul de Vest. Rechinii expuşi la Constanţa sînt aduşi din mări tropical temperate. Cîteva dintre aceste specii reprezintă pericol pentru zonele de plajă turistică, atacînd accidental oamenii”, a declarat proprietarul expoziţiei, italianul Sonny Medini. Vizitatorii au ocazia să întîlnească rechinul ”ciocan”, care poate atinge lungimea de trei metri şi al cărui cap are forma unui ciocan pe laturile căruia sînt plasaţi ochii. Este o specie de rechin cu o forţă musculară puternică, bun şi abil întotător, care, uneori, poate fi un adevărat inamic al omului. La expoziţia de la CMSN este prezent şi rechinul ”fierăstrău”, una dintre cele mai vechi specii ca origine. Piranha, ”rechinii apelor dulci din America de Sud”, sînt o specie lacomă, în stare să aducă în stadiul de schelet un cal sau o bovină care se încumetă să traverseze apele repezi ale Amazonului. Pentru expoziţia de anul acesta, Medini a mai achiziţionat două exemplare de rechini albi cu aripi negre. “În afara rechinilor vii, anul acesta am adus mai multe mulaje de rechini şi peşti împăiaţi şi am amenajat şi o sală de cinema unde cei interesaţi pot viziona diverse documentare despre rechini şi piranha“, a mai spus Medini. De asemenea, a fost amenajată şi o cabină în care se găseşte un televizor pe care rulează imagini cu eventualele consecinţe ale unui atac al rechinilor asupra oamenilor. Cabina este amenajată exclusiv pentru adulţii care nu suferă de boli cardiace.

Multe specii noi la expoziţia de reptile

Cea de-a doua expoziţie găzduită de CMSN este cea de reptile, care cuprinde 100 de vietăţi din 70 de specii. Amatorii pot admira şi studia comportamentul unor specii de păianjeni uriaşi, scorpioni, şerpi veninoşi sau neveninoşi, iguane, agame, varani, broaşte ţestoase, insecte, dar şi al unui crocodil. Din colecţia de reptile nu lipsesc şarpele boa, şarpele cu clopoţei, pitonul, anaconda, diferite şopîrle cu coloratură impresionantă. Potrivit afirmaţiilor directorului firmei Gabonica SRL (proprietara expoziţiei), Sandu Moisei, aici pot fi văzute exemplare de şerpi de pe toate continentele lumii, dar şi cel mai veninos sau cel mai lung şarpe care trăieşte la noi în ţară. Terariile în care sînt expuse reptilele sînt însoţite de afişe ce conţin detalii despre fiecare specie în parte. “Se dau detalii despre modul în care se hrăneşte fiecare animal, despre înmulţire, habitat, grad de periculozitate pentru oameni, particularităţi“, a explicat Moisei. “Pe parcursul celor trei luni cît va fi deschisă, expoziţia de reptile se va îmbogăţi în permanenţă cu exemplare noi”, a adăugat el. Directorul firmei expozante a precizat că jumătate dintre vietăţile aduse anul acesta nu au fost prezentate anul trecut. Spre exemplu, la expoziţie pot fi întîlnite cel mai mare specimen de varan de deşert, un pui de varan de Nil, vipere rinocer, specii care nu se regăsesc în nicio altă expoziţie din ţară, dar şi vipere de bambus sau şarpele cu clopoţei albinos. “Am adus şi anul acesta expoziţia de reptile cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa, care ne-a sprijinit şi anul trecut. Am observat că foarte mulţi dintre cei care ne trec pragul sînt foarte încîntaţi de exponatele noastre, cu atît mai mult cu cît la Constanţa nu a existat pînă anul trecut o astfel de expoziţie“, a mai spus Moisei.