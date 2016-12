„Requiem”-ul verdian, rugăciunea dincolo de cuvinte

Festivalul prin care Teatrul Naţional de Operă şi Balet (TNOB) „Oleg Danovski” marchează 200 de ani de la naşterea lui Giuseppe Verdi (1813 - 1901) s-a deschis, vineri seară, cu faimosul „Requiem”, una dintre puţinele lucrări vocal-simfonice din creaţia compozitorului italian. Melomanii împătimiţi nu şi-au permis să rateze startul festivalului, numărul iubitorilor muzicii fiind constant la astfel de evenimente. Cu trei solişti invitaţi din Braşov - soprana Anda Pop, Cluj - mezzosoprana Maria Pop, Bucureşti - baritonul Ştefan Ignat şi unul „de-al casei”, tenorul Răzvan Săraru, cu un cor şi o orchestră conduse de dirijorul Constantin Grigore, evenimentul a fost un succes. Atmosfera înălţătoare, instaurată de la primele acorduri, a crescut în intensitate cu fiecare notă muzicală, inspirându-i atât publicului meloman, cât şi soliştilor, o stare de beatitudine.

„Requiem-ul este o rugăciune, muzica în sine este ca o rugăciune şi cu atât mai mult Requiem-ul, mai ales că suntem în Postul Paştelui. Mulţumim lui Dumnezeu că ne-a dat binecuvântarea să putem cânta această lucrare fenomenală, care este foarte greu de cântat”, a spus, după spectacol, tenorul Răzvan Săraru, care cântă cu aceeaşi bucurie Requiem-ul verdian începând din anul 2004.

Prezentă pentru prima dată pe scena lirică constănţeană, mezzosoprana Maria Pop a împărtăşit bucuria colegului său: „Mi-a făcut o mare plăcere să cânt aici. Pentru mine, Requiem-ul este un mod de a te pregăti pentru sărbătorile pascale, un mod de aplecare spre tine însuţi”.

IN MEMORIAM ALESSANDRO MANZONI Compus de Verdi, în anul 1874, în memoria marelui poet revoluţionar Alessandro Manzoni (1785-1873), „Requiem” este una dintre cele mai frumoase şi complexe lucrări vocal-simfonice. „Nu ştiu câtă lume ştie ce înseamnă un Requiem de Verdi. Însă e clar că pentru un muzician este o lucrare fundamentală. Este fabulos acest Requiem, dar este şi foarte solicitant. Am repetat timp de trei zile, am comasat repetiţiile, însă orchestra, corul, soliştii au dat dovadă de o mobilizare extraordinară”, a spus tânărul dirijor bucureştean Constantin Grigore.

Cântat rar la Constanţa, Requiem-ul are o semnificaţie specială pentru fiecare solist. „Requiem este un moment aparte în cariera mea. Este una din cele 13 lucrări simfonice pe care eu le cânt. Pentru teatrul din Constanţa, înseamnă foarte mult că am deschis „Luna Verdi” cu acest moment. Acest festival a fost o idee grozavă a directorului TNOB, Daniela Vlădescu, care chiar prinde la public”, a spus baritonul Ştefan Ignat, care este şi coordonatorul artistic al TNOB.

Festivalul „Verdi” a continut, duminică seară, cu opera „Traviata”. Săptămâna aceasta, melomanii se vor întâlni, de la ora 19.00, cu „Nabucco” - vineri şi „Rigoletto” - duminică.