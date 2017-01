Reşiţa a întrerupt seria pozitivă a Medgidiei

După trei succese la rînd, care au propulsat-o în imediata vecinătate a podiumului, CSM Medgidia şi-a întrerupt seria pozitivă în Liga Naţională masculină de handbal. Cea care a pus capăt seriei pozitive a constănţenilor a fost UCM Reşiţa, cîştigătoarea ultimelor două ediţii ale Cupei Challenge. Meciul de la Medgidia a început foarte bine pentru gazde, care conduceau, în min. 6, cu 4-1. Cu portarul Damjanovic în zi mare şi Pîrîianu aproape de neoprit pe semicerc, UCM, pregătită de selecţionerul constănţean Aihan Omer, a revenit şi s-a desprins la 10-7, în min. 19. Elevii lui Ion Crăciun nu au acuzat şocul şi au egalat scorul pe tabelă după două contraatacuri convertite în gol de Cazan şi Oselinsche, plus un 7 metri transformat de Kazic. Mai mult, Medgidia a preluat imediat conducerea (gol Mocanu), însă pauza avea să-i găsească pe oaspeţi în avantaj minim, 14-13. Imediat după reluare UCM Reşiţa a apăsat pe acceleraţie şi s-a desprins la 20-15. În ciuda eforturilor depuse de gazde, bănăţenii au ştiut să gestioneze acest avantaj pînă în final, graţie, în principal, lui Damjanovic şi Irimescu. CSM a întîmpinat probleme în ofensivă şi a găsit rareori soluţii pentru străpungerea apărării 3-2-1 extrem de mobile a oaspeţilor, însă principalul capitol la care au păcătuit gazdele a fost cel al situaţiilor de unu la unu cu portarul Damjanovic. CSM n-a reuşit pe final să atenteze la succesul oaspeţilor, care au plecat cu ambele puncte de la Medgidia: CSM - UCM 26-31. “Diferenţa a făcut-o poarta. Noi am ratat zece ocazii clare de a înscrie, iar cînd împotriva unei candidate la titlu nu reuşeşti să fructifici astfel de situaţii este imposibil să cîştigi”, a declarat antrenorul gazdelor, Ion Crăciun. “Sînt mulţumit de jocul echipei mele. Noi am avut o campanie masivă de transferuri în vară, cînd au sosit nouă jucători noi. Este greu să faci echipa să funcţioneze imediat şi mă aşteptam la un start nu prea fericit de sezon, în care am şi pierdut trei puncte. Important este că evoluăm din ce în ce mai bine, iar jocul este în creştere de la meci la meci”, a afirmat după încheierea partidei tehnicianul bănăţenilor, Aihan Omer. În etapa următoare, CSM Medgidia va evolua în deplasare cu Dinamo, formaţie care s-a impus, sîmbătă, pe terenul Stelei!

Au evoluat - CSM (antrenor Ion Crăciun): G. Vasile, Şelaru, Samoilă 3g, Dinescu 2g, Mocanu 8g, Racoviţan, Oselinsche 1g, Kazic 4g (3x7m), Gălan, Cazan 4g, Bojinovic 2g, Puşcaşu, Musteaţă 2g; UCM (antrenor Aihan Omer): Damjanovic, Pereverzia, Butulija 3g, Vizhbovskyy 5g, Cuciula 1g, Tucanu 1g, Pîrîianu 4g, Pasic 1g, Filip, Irimescu 6g (1x7m), Ciubotariu 2g, Schjolin Voglis 2g, Kraus 1g, Pancu 5g. Au arbitrat: Robert Harabagiu / Silviu Stănescu (ambii din Moreni).