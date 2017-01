Reşiţa, primul examen dificil pentru campioni

Handbal Club Municipal Constanţa, deţinătoarea titlului şi a Cupei României, debutează astăzi în noul sezon competiţional intern, urmînd să întîlnească UCM Reşiţa, de la ora 19.00, la Turnu Severin, în etapa I a Ligii Naţionale. Partida se dispută pe teren neutru pentru că sala reşiţeană se află în renovare. ”Este un uşor avantaj, dar nu cred că va conta prea mult. Reşiţa are o echipă ambiţioasă. Vom avea o motivaţie în plus pentru că vrem să cîştigăm împotriva fostului nostru antrenor. Chiar dacă Aihan Omer ne cunoaşte foarte bine, diferenţa se va face individual şi cred că formăm o echipă cu jucători mai valoroşi”, spune George Buricea, cel care sezonul trecut marca golul egalizator la Reşiţa, unde HCM, cu Aihan Omer la cîrmă, remiza, in extremis, 33-33. Din lotul cu care HCM a abordat turul preliminar al Ligii Campionilor lipseşte Bogdan Şoldănescu, în echipă fiind inclusă noua achiziţie, Mikula Kovalenko. Interul dreapta ucrainean va debuta foarte probabil astăzi. Constănţenii au fost şicanaţi de organizatori, care au mutat ora de antrenament de cîteva ori, fixînd-o pînă la urmă la 20.00. ”Am venit să cîştigăm. Am intrat deja în ritmul de competiţie, pentru echipa Constanţei nu mai există odihnă. Respect trecutul, dar echipa începe un nou drum. De aceea, meciul cu Reşiţa nu este pentru mine cu nimic mai special decît orice alt meci din campionat”, a declarat Lucian Rîşniţă.

UCM Reşiţa s-a întărit în vară, cînd i-a adus pe Aihan Omer, Adrian Tucanu şi Bojan Butulija, toţi foşti componenţi ai Municipalului constănţean, dar şi alţi doi jucători sîrbi. FRH a delegat un cuplu de arbitri fără prea mare experienţă pentru un meci atît de important, băimărenii Marta şi Hendrea. Celelalte meciuri ale primei etape s-au jucat sîmbăta trecută: Steaua - Dinamo 31-29; CSM Medgidia - Bucovina Suceava 32-18; Lignitul Tg.Jiu - Poli Iaşi 30-21; HCM Braşov - Agronomia Cluj 24-20; Poli Timişoara - HCM Bistriţa 27-29; Uztel Ploieşti - Minaur Baia Mare 29-22.