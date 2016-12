Resovia vine la Constanța după o înfrângere în campionat

De-a lungul celor 10 ani de participare neîntreruptă în Cupele Europene la volei masculin, CVM Tomis Constanța a avut în mai multe rânduri adversare din Polonia, însă cu Asseco Resovia Rzeszow, actuala campioană din țara care deține titlul mondial, nu s-a întâlnit niciodată. Cronologic, formația constănțeană a jucat cu Wkret-Met Domex Czestochowa (2007-2008, Cupa CEV), Jastrzebski Wegiel (2008-2009, Cupa Challenge), Politechnika Varșovia (2011-2012, Cupa Challenge), PGE Skra Belchatow (2012-2013, Liga Campionilor) și din nou cu Jastrzebski Wegiel (2013-2014, Liga Campionilor). Singura victorie datează tocmai din 2008, când Tomis învingea la Constanța formația din Czestochowa, dar era eliminată din competiție după ce pierdea setul de aur. Reamintim că meciul dintre campioanele României și Poloniei, din etapa a doua a Ligii Campionilor, Grupa G, este programat marți, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Constanța.

Asseco Resovia Rzeszow ocupă locul 3 în Plusliga (prima ligă poloneză), cu 10 puncte acumulate în patru etape, iar vizita la Constanța survine unui eșec în campionat, așa cum e și cazul constănțenilor! Campionii puteau fi lideri cu punctaj maxim dacă nu pierdeau incredibil în ultima etapă disputată, 2:3 pe teren propriu cu Jastrzebski Wegiel, o formație aflată într-o gravă criză financiară, criză care a determinat clubul să se retragă din actuala ediție a Cupei CEV! Wegiel a condus cu 2:1 într-un meci în care antrenorul Andrzej Kowal a încercat o rotație a jucătorilor săi, mizând pe mai multe rezerve. Sextetul de bază în acest sezon a fost următorul: Drzyzga - Kurek, Pashytskyy, Dryja, Jaeschke (Sliwka), N. Penchev, Wojtaszek-libero. Cu Wegiel, ca și în partida cu Lugano, din Liga Campionilor, Tichacek a jucat coordonator, Schöps l-a înlocuit pe Kurek, Sliwka și Akhrem au fost extreme, iar Ignaczak a preluat atribuțiile de libero. De remarcat că Piotr Nowakowski, unul dintre jucătorii Resoviei care au contribuit la cucerirea titlului mondial de anul trecut, alături de Drzyzga și Ignaczak (Buszek și Konarski au părăsit echipa în această vară), s-a accidentat înainte de recentul Campionat European. El a forțat la turneul final din octombrie, în care Polonia a ocupat locul 5, și nu a putut să joace nicio partidă oficială în acest sezon. Pe lângă el, Resovia i-a mai avut în lotul de Europene pe Drzyzga și Kurek, ambii fiind titulari.

„AM VENIT LA CONSTANȚA CA SĂ CÂȘTIGĂM”, SPUN POLONEZII

Echipa din Rzeszow a sosit luni seară la Constanța și de la ora 19.30 s-a antrenat în Sala Sporturilor. O ședință de pregătire de la care a lipsit universalul Schöps, care a suferit un accident stupid la hotelul unde s-a cazat echipa sa. Se pare că germanul a fost lovit de ușa liftului, atunci când aceasta se închidea, și a suferit o luxație la umăr, fiind transportat la spital, astfel că participarea sa la meciul de marți stă sub semnul întrebării.

„Ne-am propus să câștigăm la Constanța. Este un meci important, de Champions League, și vrem să jucăm cât mai bine. Am pierdut în campionat cu Wegiel pentru că am schimbat echipa față de etapa anterioară, când am învins la Belchatow. Nu contează acest eșec, important este să câștigăm meciul de la Constanța, pentru că obiectivul nostru numărul 1 este să câștigăm grupa”, a declarat antrenorul principal Andrzej Kowal. „Orice meci de Liga Campionilor este important, așa că mâine (n.r. - marți) trebuie să fim foarte concentrați. Jucăm în deplasare și ne dorim victoria, pentru a ocupa locul întâi în această grupă”, a afirmat Aleh Akhrem, căpitanul echipei poloneze. Voleibalistul născut în Ucraina cu greu a reușit să acorde aceste declarații, pentru că doi dintre coechipierii săi, Kurek și Wojtaszek, poziționați în spatele reporterului, au făcut tot ce puteau pentru a-l face pe acesta să râdă!!!

