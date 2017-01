„Respectă plaja”, la final!

Campania de conştientizare “Respectă plaja!”, parte componentă a proiectului româno-olandez „Implementarea noii politici privind managementul plajelor litoralului românesc al Mării Negre - zona pilot Mangalia”, a ajuns la final. “Respectă plaja!” este continuarea campaniei din 2007 - “Gunoiul Doare”, proiecte finanţate de către Guvernul Olandei, prin programul Logo East II, beneficiari fiind Direcţia Apelor Dobrogea Litoral (DADL) şi Primăria Municipiului Mangalia. Duminică, 24 august, tinerii participanţi la campanie s-au întîlnit cu reprezentanţii Primăriei Mangalia şi ai DADL, respectiv primarul Claudiu Tusac şi directorul Resurse de Apă, Camelia Dumitrache. Cu această ocazie au fost înmînate diplome de participare şi mici cadouri pentru cei prezenţi. Amintim că, timp de 10 săptămîni, în perioada 21 iunie - 9 august, 20 de copii cu vîrste între 10 şi 14 ani, din municipiul Mangalia, însoţiţi de voluntari ai Mare Nostrum, sub coordonarea DADL, au împărţit cadouri turiştilor care au aruncat gunoiul la coş pe plaje. Astfel, copiii au dăruit cantităţi impresionante de artocile şi obiecte turiştilor şi localnicilor care au aruncat gunoiul la coş: 500 de mingi gonflabile şi 500 de discoboluri, 200 de tricouri, 500 de şepci, 4.000 de cărţi poştale, 500 de pixuri, 400 de afişe. Pe plajele din Mangalia şi Venus au fost organizate concursuri, turiştii fiind premiaţi cu produse promoţionale cu sigla campaniei. Au fost realizate website-ul şi blogul campaniei - http://respectaplaja.blogspot.com/. Copiii şi voluntarii ONG şi DADL au realizat mai multe chestionare în rîndul turiştilor şi agenţilor economici care funcţionează în zona plajelor. Rezultatele vor fi centralizate şi făcute cunoscute în cursul lunii septembrie. Amintim că proiectul „Implementarea noii politici privind managementul plajelor litoralului românesc al Mării Negre - zona pilot Mangalia” este un proiect demarat prin Hoogheemraadschap van Rijnland Waterboard şi Ministerul Transporturilor, Lucrărilor Publice şi managementul Apelor - Olanda în colaborare cu agenţia de mediu IJmond and Rijnland. Proiectul are ca obiectiv îndeplinirea următoarelor trei teme: comunicare, educare şi punere în aplicare a legii specifice plajei; buna colaborare a operatorilor de plajă; standarde de întreţinere şi management specific pe tip de plajă. Valoarea proiectului este de 70.000 de euro