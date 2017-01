Respirația pe gură în timpul somnului crește riscul de a face carii

Persoanele care respiră pe gură când dorm și cele care suferă de apnee au un risc mai mare de a face carii decât cele care respiră pe nas, potrivit unui studiu al Universității din Otago, Noua Zeelandă, citat luni de EFE, scrie Agerpres. ”Cercetarea noastră sprijină ideea că a respira pe gură poate fi un factor corelat bolilor dentare precum eroziunea smalțului sau cariile”, a declarat conducătoarea studiului, Joanne Choi, postului Radio New Zealand. În acest studiu au fost analizate nivelele de pH oral la zece voluntari care au dormit cu nările blocate de un clește pentru a fi obligați să respire pe gură în timpul somnului. Studiul publicat în „Journal of Oral Rehabilitation“ a relevat că pacienții obligați să doarmă cu gura deschisă aveau un pH cu o medie de aciditate de 6,6 comparativ cu un pH neutru de 7 înregistrat la cei care respirau pe nas în timpul somnului. De multe ori, nivelul pH a coborât la 3,6, ceea ce înseamnă o scădere drastică, de sub 5,5, de la care începe demineralizarea smalțului la persoanele forțate să respire pe gură, a precizat sursa. pH-ul, ale cărui valori normale oscilează între 5,6 și 7,6, ajută la protejarea integrității mucoasei, distrugerea resturilor alimentare și bacteriilor, neutralizarea acizilor și remineralizarea leziunilor dentare, având totodată proprietăți antibacteriene.