Responsabilitatea corporativă - un alt stil de business

Întreprinderile mici şi mijlocii, organizaţiile de afaceri şi cele sindicale vor fi instruite on line în cadrul proiectului „Boussole CSR Corporate Social Responsibility” (Boussole Responsabilitate Corporativă), finanţat prin Programul Leonaordo da Vinci şi implementat de Camera de Comerţ şi Industrie Dobrich - Bulgaria, în parteneriat cu Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa. Seminarul organizat vineri de CCINA Constanţa s-a dorit a fi un schimb de experienţă pe tema responsabilităţii sociale corporative între partenerii proiectului din Italia, Franţa, Spania şi firmele şi organizaţiile constănţene. „Prin aceste proiect ne propunem să cunoaştem bunele practici, bunele exemple în domeniu din aceste ţări, pentru a ne fi mai uşor să adaptăm activitatea firmelor noastre în domeniul responsabilităţii sociale”, a declarat directorul general al CCINA, Ion Dănuţ Jugănaru. El a spus că există o concepţie greşită în rândul multora dintre români că responsabilitatea socială a întreprinderii e o problemă a marilor companii. „Realitatea a demonstrat, de-a lungul anilor, că oricare dintre companii are această responsabilitate socială. Prea mulţi dintre întreprinzătorii români, de-a lungul timpului, şi-au propus doar obţinerea profitului imediat, dacă se poate cât mai mare, neglijând acest aspect al responsabilităţii pe care orice întreprindere, orice întreprinzător îl are faţă de cei din jur, faţă de salariaţii săi, faţă de clienţi, de furnizori, de autorităţile locale, faţă de mediul înconjurător”, a afirmat Jugănaru. În opinia acestuia, responsabilitatea socială corporativă poate adăuga o valoare suplimentară unei firme, dacă se analizează cu atenţie şi aspectele sociale şi de mediu. Accesând internetul, firmele pot găsi platforma educaţională multi-lingvistică Boussole CSR dedicată responsabilităţii sociale corporative a IMM-urilor la adresa www.boussolecsr.eu, care oferă suficiente informaţii despre întreprinzătorii responsabili. Aici, întreprinzătorii pot găsi cele mai bune practici ale firmelor mici şi mijlocii europene, dar şi noi parteneri de afaceri.