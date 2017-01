Responsabilităţile Guvernului, pasate autorităţilor locale

Primăria comunei Tortoman a primit o nouă lovitură în bugetul local după ce Guvernul Boc a anunţat că nu mai plăteşte însoţitorii persoanelor cu handicap. Primarul comunei, Lucian Chitic, a declarat că situaţia bugetară este una grea, dar că nu îşi permite să lase persoanele cu handicap fără însoţitori. „Nu am înţeles raţionamentul Guvernului în această problemă. A pus în sarcina noastră, a autorităţilor locale, o problemă care era doar de competenţa lui. Noi, la nivel local, nu suntem atât de diabolici încât să lăsăm aceste persoane cu handicap să moară şi vom face tot ce putem ca să plătim salariile însoţitorilor până la sfârşitul acestui an. În 2011 nu ştiu ce vom face. De asemenea, tot din resurse proprii vom încerca să plătim şi cele 48 de persoane care primesc ajutor financiar potrivit Legii 416/2001. Sunt locuitori ai comunei care nu au niciun venit şi pe care nu putem să îi condamnăm la moarte pentru că aşa doreşte Guvernul”, a declarat primarul Lucian Chitic. El a precizat că nu a înţeles criteriile pe bază cărora Guvernul a împărţit banii pentru investiţiile locale. „Au dat bani pentru tot felul de proiecte primăriilor de culoare portocalie. Nouă, la nivelul comunei Tortoman, nu ne-au dat bani pentru o investiţie deja finalizată şi pe care Guvernul trebuie să o plătească. Înţelegeam să nu primim bani dacă era o investiţie la nivel de proiect, dar a fost finalizată, iar acum ar fi trebuit să primim banii. Noi am făcut tot ce a trebuit să facem, să asigurăm cofinanţarea şi să plătim chiar în plus, în speranţa că Guvernul ne va returna sumele”, spus Chitic. În ceea ce priveşte alte investiţii la nivelul comunei, primarul susţine că nici nu se poate pune problema, având în vedere că bugetul este cu fiecare zi care trece şubrezit de la nivel central.